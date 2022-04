Notizie dal Manchester United: i capi scouting Jim Lawlor e Marcel Bout se ne vanno prima dell’arrivo previsto di Erik ten Hag

Il capo scout Jim Lawlor e il capo dello scouting globale Marcel Bout lasceranno entrambi il Manchester United dopo lunghi periodi a causa della continua delusione sul mercato dei trasferimenti. Lawlor è stato all’Old Trafford per 16 anni mentre Bout è stato con la squadra della Premier League per otto anni e i Red Devils sembrano destinati ad avere Erik ten Hag in arrivo come allenatore questa estate.

Secondo un portavoce dello United, Bout ha già lasciato e Lawlor partirà in estate dopo anni consecutivi di scarsi affari: “Marcel Bout ha lasciato il suo ruolo di capo dello scouting globale dopo otto anni con il club”, ha annunciato il club.

“Una figura rispettata all’interno e all’esterno del Manchester United, Marcel ha svolto un ruolo importante come assistente allenatore e nel rafforzamento delle nostre capacità di scouting. Jim Lawlor ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di capo scout in estate dopo 16 anni con il club. Jim ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di più squadre vincitrici di trofei ed è stato un’importante fonte di guida per Sir Alex Ferguson e ciascuno dei manager che lo hanno seguito”.

Bout è originariamente entrato a far parte dello United come parte dello staff di Louis van Gaal nel 2014 prima di rimanere e passare alla sua posizione di Global Scouting due anni dopo. Lawlor è forse meglio conosciuto per aver identificato Javier Hernandez come uno United che ha firmato con il nazionale messicano un utile membro della squadra durante gli ultimi anni in carica di Sir Alex Ferguson.

Anche Javier Ribalta ha occupato una posizione all’interno della gerarchia di scouting del club, ma ha lasciato nel 2018 dopo solo un anno nel ruolo. Matt Judge è attualmente direttore delle negoziazioni di trasferimento mentre John Murtough occupa il ruolo di direttore del calcio e Darren Fletcher la posizione di direttore tecnico.

Si prevede che l’imminente arrivo di Ten Hag dall’AFC Ajax vedrà molti cambiamenti nel modo in cui lo United svolge i propri affari mentre cerca di invertire il costante declino dopo la partenza di Ferguson. Il boss ad interim Ralf Rangnick ha già accennato a cambiamenti radicali nella squadra con il tedesco che dovrebbe ancora assumere una sorta di ruolo di regista alla fine di questo mandato.