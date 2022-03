Notizie Barcellona: Franck Kessié si unirà al Barça di Xavi a parametro zero una volta scaduto il suo contratto con il Milan quest’estate

Franck Kessié è sul punto di diventare un nuovo giocatore del Barcellona in vista della prossima stagione da free agent, con una dichiarazione ufficiale del club spagnolo che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il centrocampista del Milan ha già firmato il suo contratto che lo manterrà in maglia blaugrana almeno fino al 2026, con Kessié destinato a ricevere uno stipendio netto di 6,5 milioni di euro (7,2 milioni di dollari) più aggiunte per le prossime quattro stagioni, CBS Sports Lo riferisce l’insider di calcio Fabrizio Romano. Il nazionale della Costa d’Avorio ha completato le visite mediche nei giorni scorsi per assicurarsi il suo nuovo accordo.

Il 25enne Kessié è arrivato al Milan nell’estate 2017 per circa 28 milioni di euro dall’Atalanta e ha giocato 214 partite con i rossoneri segnando 36 gol.

Kessié è sempre stato considerato un giocatore fondamentale nelle ultime due stagioni giocate a San Siro, ma poi le trattative per un nuovo accordo sono fallite nell’autunno del 2021 quando il Milan ha scelto di non migliorare la propria offerta in tavola. L’agente e il giocatore hanno deciso di parlare con altri club per trovare una soluzione con il Barcellona che si è rivelata la migliore opportunità disponibile nelle ultime settimane.

Lo stesso boss del Barça Xavi Hernández voleva Kessié, tanto che lo ha chiamato più volte durante il processo di negoziazione per siglare l’affare. Il Barcellona, ​​fresco di un’enfatica vittoria per 4-0 al Bernabeu sui principali rivali del Real Madrid, sta attualmente lavorando per ingaggiare altri free agent dopo aver eliminato Andreas Christensen dal Chelsea e Kessié dal Milan. Il club si concentrerà ora sul capitano del Chelsea Cesar Azpilicueta e sul terzino destro dell’AFC Ajax Noussair Mazraoui. Nel frattempo, Kessié si concentrerà per concludere la sua ultima stagione con la maglia del Milan nella speranza di vincere il suo primo scudetto con i rossoneri che attualmente sono in testa alla classifica di Serie A. Puoi prendere la corsa per il titolo di Serie A per tutta la stagione su Paramount+.