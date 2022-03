Notevole rimbalzo su Wall Street con petrolio sotto i 100 dollari

I principali indici di Wall Street (Dow Jones: +1,82%; S&P 500: +2,14%; Nasdaq: +2,92%) sono rimbalzati sostanzialmente intorno al 2% dopo il Chiusura ribassista di lunedì, che ha portato gli indici di New York ancora più vicini alle zone di supporto rilevanti grazie all’analisi tecnica. Il nasdaqche è sceso di oltre il 20% dai massimi storici di novembre, ha chiuso la giornata con la crescita più alta delle tre grandi selettive, avanzando di quasi il 3%.

A livello fondamentale, gli investitori si stanno già preparando per il loro appuntamento con il Riserva Federale (Fed), che questo mercoledì pubblicherà le conclusioni del suo conclave monetario. La banca centrale americana ha anticipato a Aumento dei tassi di interesse di 25 punti baseche sono attualmente al minimo storico.

Da Oxford Economics, affermano che “la più grande incertezza riguarda l’impatto economico totale della guerra tra Russia e Ucraina porterà la Fed a iniziare (il suo inasprimento monetario) in modo prudente. Tuttavia, poiché la guerra sta aggiungendo più carburante all’inflazione, che è già rovente e probabilmente avrà solo un impatto moderato sull’attività economica degli Stati Uniti, prevediamo che la Fed aumentare i tassi di un totale di 175 punti base quest’anno. Questo li porterà vicino al nostro tasso neutro, stimato al 2%”.

Entro luglio, si aspettano che la Fed inizi a ridurre il proprio bilancio (titoli del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca) a un tasso di 90 miliardi di dollari al mesecon una riduzione di $ 400 miliardi quest’anno e $ 1 trilione nel 2023. Ciò equivale a circa tre ulteriori aumenti dei tassi di 25 punti base.

“Gli investitori saranno in trepidante attesa Guida del presidente Powell sul futuro percorso della politica monetaria. Come parte di questa guida, gli attori del mercato vorranno ascoltare come la Fed valuta i rischi di una guerra”.

L’OMBRA DELLA CINA RESTA SULL’UCRAINA

A parte la Fed, il mercato segue da vicino la guerra in ucraina. Continuano le trattative diplomatiche, mentre l’Unione Europea e gli Stati Uniti continuano a crescere sanzioni alla Russiache ha risposto imporre sanzioni a vari alti funzionari statunitensicompreso il presidente Joe Biden, che parteciperà al vertice dei leader europei e anche a quello della NATO il 24 marzo; con cosa sta causando attrito Cinache non li supporta. Sul fronte della guerra, Mosca continua a bombardare le principali città, compresa la capitale, kiev.

Puoi consultare qui la trasmissione speciale in diretta di ‘Bolsamanía’ sulla guerra.

D’altra parte, il Petrolio continua a cadere con grande forza a causa del focolaio covid in cinache ha costretto al confinamento di importanti regioni economiche come shenzhen. Gli investitori prevedono che la domanda di petrolio da parte del colosso asiatico sarà più bassa nei prossimi mesi, il che sta dando una svolta al prezzo del greggio.

Tuttavia, gli esperti temono che questi blocchi nuovi stress per le catene di approvvigionamento globaliche aumenterà ulteriormente l’inflazione nelle economie occidentali.

L’UCRAINA NON FA PARTE DELLA NATO

Tutto sommato, forse la notizia più rilevante che ci è giunta questo martedì dall’Ucraina sono le dimissioni del presidente Zelensky, che ha rinunciato e ammette che L’Ucraina non farà parte della NATO. “È chiaro che l’Ucraina non è membro della NATO. Lo capiamo. Siamo persone ragionevoli”, ha riconosciuto il presidente in dichiarazioni raccolte dall’agenzia ucraina Interfax e dalla rete televisiva Nexta, pur deplorando che “per anni abbiamo sentito dire che presumibilmente avevamo le porte apertema ora ci viene detto che non possiamo entrare lì dentro”.

“È così e dobbiamo ammetterlo. Sono felice di sapere che il nostro popolo sta cominciando a capirlo e che ha fiducia in se stesso e nell’aiuto dei nostri partner”, ha aggiunto Zelensky rassegnato dopo diverse conversazioni con i leader europei per aderire all’alleanza atlantica.

AUMENTA L’INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE

In questo contesto, i dati del prezzi di produzione nel paese nordamericano, il cosiddetto PPI (Producer Price Index), il cui aumento a febbraio è stato dello 0,8%, in linea con le previsioni di consenso, che prevedevano un aumento dello 0,9%. Allo stesso modo, il tasso interannuale si è allentato e sale solo dello 0,2%, attestandosi al 6,6%, leggermente discostandosi dalle previsioni che prevedevano un aumento dello 0,6%.

“L’anticipo di febbraio è stato determinato dal più grande aumento dei prezzi dei beni nella storia della serie, ma i prezzi dei servizi della domanda finale sono rimasti invariati in modo incoraggiante”, spiega Oxford Economics, “l’inflazione in erba mostra pochi segni di rallentamento in tempi brevi, soprattutto a causa della guerra in Ucraina devasta l’energia e altri mercati delle materie prime”. “L’aumento dei costi di input mantenere alti i prezzi di produzione e continuare a ridurre i margini di profittoche probabilmente alimenterà l’aumento dei prezzi al consumo nei prossimi mesi fino a quando le tensioni della guerra non si saranno dissipate”, aggiungono.

Allo stesso modo, sono stati conosciuti anche i dati del Indagine sulla produzione dell’Empire State marzo, che misura lo stato di salute del settore manifatturiero nella Grande Mela. L’indice mostra una rritirarsi al livello di -11,8 punti, il dato più basso da maggio 2020 e una netta deviazione dalle previsioni di consenso, che prevedevano l’indice a livello di 36,6 unità. Spedizioni e nuovi ordini sono scesi ai livelli peggiori dai primi giorni della pandemia, mentre l’occupazione è cresciuta più lentamente.

“Il miglioramento delle condizioni sanitarie e la rimozione della maggior parte delle restrizioni pandemiche guideranno un forte rilancio dei servizi di persona, ma comunque c’è molta domanda di beni in modo che l’industria manifatturiera continui a crescere a buon ritmo”, sottolineano da Oxford Economics, pur rilevando che l’offerta sarà il problema principale dell’industria manifatturiera nel 2022: “La guerra in Ucraina e il peggior focolaio di Covid in Cina da marzo 2020 le strozzature logistiche peggioreranno e alimenteranno ulteriori pressioni inflazionisticheaggravando la già grave pressione sulle catene di approvvigionamento”.

AZIENDE E ALTRI MERCATI

Intel annunciato martedì a investimento iniziale di 33.000 milioni di euro sviluppare programmi di ricerca e sviluppo e fabbricare semiconduttori nell’Unione Europea, secondo il comunicato pubblicato dalla società. Il management prevede che l’importo finale salirà a 80.000 milioni di euro nel prossimo decennio.

Inoltre, Alibaba accumula un calo del 77% dai massimi storici di ottobre 2020.

L’olio Texas occidentale è crollato del 7,41% ($ 95,37) e il botte brent è sceso del 7,61% ($ 98,77).

Da parte sua, il Euro ha apprezzato lo 0,05% ($ 1,0945), mentre il oncia d’oro ha fruttato il 2,18% ($ 1.917).

Inoltre, il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è salito al 2,156% e il bitcoin è cresciuto dell’1,95% ($ 39.512).