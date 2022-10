Note privilegiate di Fabrizio Romano Here We Go: dettagli del contratto sulla clausola rescissoria di Erling Haaland-Manchester City

Dopo aver segnato un altro gol durante il fine settimana portando il suo bottino a 20 gol in 12 partite, Erling Haaland resta l’uomo del momento. Il suo nome, i suoi obiettivi, i suoi record sono ovunque e la sensazione dentro Manchester City lo spogliatoio è chiaro: il giovane nazionale norvegese non è solo un ottimo attaccante, ma anche un fantastico compagno di squadra, che fa la differenza nel mondo quando si tratta del suo rapporto con la squadra. Ma le voci su Haaland non si sono mai fermate, anche solo pochi mesi dopo la sua firma di un contratto a lungo termine con il Manchester City.

Mentre il Manchester City si prepara per la partita inversa contro il Copenaghen in Champions League (martedì, 12:45 ET | Paramount+), analizziamo ciò che devi sapere sulle voci che ruotano attorno alla sua clausola rescissoria.

In Spagna, nelle ultime settimane, si è parlato di una clausola rescissoria esclusiva per il Real Madrid a giugno 2024; è una notizia che ha agitato i media britannici, ma che è stata smentita da Pep Guardiola. “No, Erling non ha una clausola specifica per il Real Madrid o qualsiasi altro club”, ha detto l’allenatore del Manchester City. E Guardiola non ha mentito. Tutte le parti coinvolte nella storia di Haaland negano qualsiasi clausola specifica creata per il Real Madrid, il Bayern Monaco o qualsiasi altro club.

La verità è che c’è una clausola rescissoria nel contratto di Haaland con il Man City; ma è una clausola rescissoria disponibile per tutti i club. Non è un club esclusivo e non ha preferenze per una squadra in particolare. La clausola rescissoria non può essere attivata nel 2022 o nel 2023; sarà disponibile solo in futuro e sarà necessario il consenso di Haaland per attivarlo. Alla fine della giornata, spetterà sempre ad Haaland fare la chiamata, quando o se la decisione si presenterà. Smentite le voci su una clausola da 140 milioni di euro; le fonti garantiscono che il valore sarà “molto più alto”.

Anche un altro aspetto di questa storia è importante da chiarire. Il Manchester City è descritto come “annoiato” da questi legami con altri club perché Haaland ha firmato solo pochi mesi fa ed è molto felice in Inghilterra. “Il miglior progetto sportivo del mondo”, ha definito Haaland il Man City e il feeling è ottimo con Guardiola, il direttivo del club, tra cui Txiki Begiristain e Ferran Soriano, tutti compagni di squadra che lo amano.

Un impatto straordinario dentro e fuori dal campo che rende la situazione tranquilla, non urgente. Quindi, prima di parlare della clausola rescissoria ci vorrà del tempo… ed è giunto il momento di godersi le incredibili abilità di Haaland a Man City.