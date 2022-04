Norwich vs Newcastle United informazioni in diretta streaming, canale TV: come guardare la Premier League in TV, streaming online

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Newcastle United @ Norwich City

Record attuali: Newcastle United 13-10-10; Norwich City 5-21-6

Cosa sapere

Il Norwich City è riuscito ad allontanarsi dalla trasferta contro il Newcastle United con un pareggio. Si affronteranno sabato alle 10:00 ET a Carrow Road. Norwich spera di riparare i buchi in una difesa che ha consentito una media di 2,06 gol a partita.

Sabato le Canarie hanno perso 3-2 contro il Manchester United. Quella fu la seconda sconfitta consecutiva con un gol del Norwich contro il Man United.

A proposito di partite ravvicinate: il Newcastle ha schivato un proiettile mercoledì, finendo 1-0 sul Crystal Palace. L’attacco del Newcastle United si è verificato dopo il primo tempo, ma ha comunque segnato abbastanza gol per vincere la partita.

Norwich è ora 5-21-6 mentre i Magpies siedono sul 10-13-10. Il Newcastle è 6-2-1 dopo le vittorie di quest’anno e le Canarie sono 2-16-2 dopo le sconfitte.

Come guardare

Chi: Norwich City contro Newcastle United

Norwich City contro Newcastle United Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET In cui si: Strada del Carro

Strada del Carro TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Norwich +225; Disegna +220; Newcastle: +119

Storia della serie

Newcastle United e Norwich City hanno pareggiato nell’ultima gara.