Non utilizzerai più un ombrello con l’ultima novità di Decathlon: costa meno di 12 euro

Ti piace fare escursioni, ma ti infastidisce dover portare con te un ombrello quando piove? Vorresti avere un indumento che ti protegge dalla pioggia e dal vento, ma che sia leggero, compatto e traspirante? Allora sei fortunato, perché Decathlon ha la soluzione perfetta per te. Prendi nota perché ti presentiamo l'ultima novità di Decathlon che eliminerà la necessità di usare l'ombrello e costa meno di 12 euro.

Non avrai più bisogno di un ombrello con l'ultima novità di Decathlon

Se sei uno di quelli che ama la natura e le passeggiate all'aperto, sicuramente sai quanto sia fondamentale avere un buon equipaggiamento, specialmente quando la pioggia decide di farsi vedere. In questo senso, Decathlon ha lanciato un prodotto rivoluzionario che cambierà il modo in cui affronti le giornate piovose. Si tratta del giubbotto impermeabile Quechua Raincut da montagna e trekking con zip a metà per uomo, e quello che sorprende di più è il suo prezzo: solo 10,99 euro!

Un giubbotto impermeabile progettato per l'avventura

I designer di Decathlon specializzati in escursioni hanno creato questo giubbotto impermeabile con l'intento di offrire una protezione efficace dalla pioggia leggera durante le tue passeggiate nella natura, anche se è perfettamente adatto anche per essere indossato in città se una pioggia ti coglie di sorpresa. Con un prezzo iniziale di 12,99 euro, ora puoi acquistare questo gioiello per soli 10,99 euro. Questo sconto lo rende il nostro primo prezzo tecnico per giubbotti impermeabili da trekking, rendendo la protezione dalla pioggia accessibile a tutti.

Caratteristiche principali del giubbotto impermeabile

Questo giubbotto si distingue per la sua impermeabilità, con un rivestimento impermeabile di 5000mm H2O (Schmerber) e cuciture principali stagna che garantiscono una protezione efficace anche nelle condizioni più avverse. Inoltre, la sua capacità di bloccare il vento ti proteggerà da velocità del vento fino a 70 km/h, garantendoti un'esperienza confortevole in qualsiasi ambiente.

La traspirabilità di questo giubbotto impermeabile è un altro punto di forza, con un rivestimento idrofilo RET=12. Questa caratteristica limita la condensazione all'interno del giubbotto impermeabile, evitando che ti senti a disagio durante le tue attività all'aperto. Inoltre, la sua leggerezza e compattità sono ideali per gli amanti dell'avventura, poiché si ripiega facilmente nella sua tasca, occupando uno spazio minimo nel tuo zaino. Puoi anche approfittare di questa caratteristica per portarlo quando sei in città. Occupa meno spazio di un ombrello e ti permette di proteggerti dalla pioggia quando questa ti sorprende.

Impegno per l'ambiente

Decathlon non si preoccupa solo di offrirti prodotti di qualità, ma ha anche un impegno per l'ambiente. La tintura dei tessuti spesso richiede grandi quantità di acqua e produce acque reflue inquinanti. Tuttavia, il marchio ha fatto un passo importante offrendo il 100% dei suoi colori in Dope Dyed, riducendo così il suo impatto ambientale. Questo è uno sforzo significativo per consumare meno acqua e minimizzare l'impatto negativo sul nostro pianeta.

Inoltre, la salute è al centro del design di Decathlon, e questo si riflette nella composizione dei trattamenti di perlancia utilizzati in questo giubbotto. Il marchio ha adottato tecnologie senza PFC (perfluorocarburi), che sono comunemente utilizzati per rendere i tessuti idrorepellenti ma che generano tossicità sia per l'ambiente che per le persone. Optando per alternative più sostenibili, Decathlon dimostra il suo impegno per la salute del pianeta e di chi lo abita.

Manutenzione per una durata prolungata

Per mantenere l'impermeabilità del giubbotto, si raccomanda di riattivarla regolarmente. Questo può essere fatto ogni 3 lavaggi (con un risciacquo accurato) o dopo circa 10 usi sotto la pioggia. Queste semplici pratiche garantiscono che il tuo giubbotto impermeabile rimanga in condizioni ottimali e ti fornisca la protezione che hai bisogno in ogni uscita.

Allora cosa stai aspettando? Da Decathlon ti aspetta il giubbotto impermeabile che hai sempre desiderato e ora è disponibile a un prezzo scontato. Non lasciartelo sfuggire!