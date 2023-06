Non troverai niente di simile: il ventilatore più potente di cui hai bisogno per l’estate è disponibile da Lidl.

Il ventilatore è uno dei dispositivi più utili da avere in casa quando si avvicina l’estate e le temperature aumentano, poiché ci permette di rinfrescare la casa e gestire il calore nel modo migliore per sentirsi a proprio agio a casa, qualcosa che senz’altro è indispensabile. Oggi ti mostriamo un potente ventilatore di Lidl che ti offrirà tutto il necessario per creare un’atmosfera fresca e accogliente in qualsiasi angolo della tua casa quest’estate e ora puoi portarlo a casa con uno sconto incredibile che lo rende molto conveniente.

Nelle ultime brochure di Lidl si possono trovare una grande varietà di articoli ideali per l’estate, in alcuni casi molto necessari per combattere il calore e le alte temperature, sia in casa che quando usciamo di casa, a seconda del caso.

Il ventilatore di Lidl scontato

Si tratta del ventilatore da pavimento, un ventilatore che è segnato dalla catena tedesca come “Prodotto stella” e che offre prestazioni super interessanti che senza dubbio lo rendono una scelta perfetta per creare un’atmosfera fresca in qualsiasi stanza della tua casa. Grazie a un super sconto del 20%, puoi portarlo a casa attualmente per soli 47,99€, un affare da cogliere al volo.

Questo fantastico ventilatore di Lidl ha una potenza di 60 W e offre un movimento 3D orizzontale e verticale per poter raffreddare la tua casa nel modo che desideri in ogni caso, per un utilizzo più efficace. Tra le sue caratteristiche più interessanti troverai anche che ha un display LED di facile utilizzo, un angolo di inclinazione regolabile per un utilizzo più comodo ed efficace, un timer di 8 ore, 4 livelli di potenza, 6 velocità e una base ampia per garantire una grande stabilità.

Nel kit di vendita è incluso un telecomando per poterlo comandare comodamente senza dover avvicinarsi a esso, potrai essere comodamente sul divano e accenderlo o spegnerlo con il telecomando. La sua altezza è regolabile tra 114-135 cm, le altre dimensioni sono 45 x 42 cm, con un peso di 7,880 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la base è in polipropilene, mentre il tubo verticale e la griglia di protezione sono in acciaio.

Se vuoi assicurarti di stare a tuo agio in casa tua quest’estate perché il caldo non sarà un problema, questo ventilatore di Lidl è un ottimo modo per farlo.

