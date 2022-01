“Non supererai l’ansia senza controllare la respirazione, anche se fai terapia o prendi pillole”

Ha trascorso più di un decennio a studiare l’impatto che il modo in cui respiriamo ha sul nostro benessere. Dopo aver parlato con i pneumologi più rinomati, esperti di respirazione, maestri yogi e specialisti dell’apnea del pianeta e dopo aver subito sofisticati esperimenti polmonari, è giunto alla conclusione che molti dei problemi di salute che portiamo – espressi in stress, asma, stanchezza, infezioni, disturbi sessuali e mal di schiena – sono legati al cattivo modo in cui inspiriamo ed espiriamo l’aria da cui dipendiamo per tutta la vita. Lo spiega in ‘Breathe’ (Planet), un libro che è diventato inaspettatamente un best seller mondiale tradotto in 30 lingue. Quando iniziò a dedicarsi alla divulgazione scientifica, James Nestor (Tustin, California, 1970) non sospettava che l’oggetto di studio più trascendentale della sua carriera fosse proprio sotto il suo naso.

Sono sveglio da cinque ore. In questo tempo devo aver fatto circa 3.000 respiri, ma in nessun momento li ho notati. Ho sbagliato?

-Per avere una respirazione sana non è necessario chiudersi in una stanza buia per meditare sul Buddha. Ti farà bene se lo fai, ma da quando ti sei alzato hai avuto molte volte in cui avresti potuto fermarti a guardare il tuo respiro, renderlo cosciente e vedere se stavi respirando correttamente. Quel semplice gesto lo avrebbe aiutato a sentirsi meglio.

-Cosa intendiamo per respirare correttamente?

-Fallo in base alle tue esigenze metaboliche in ogni momento. Sdraiarsi sul divano non è come correre, ma in entrambe le situazioni è normale che inspiriamo più ossigeno del necessario e che la maggior parte venga sprecata perché non siamo in grado di mandarlo agli angoli dei polmoni dove possiamo approfittane. Immagina di essere su una canoa in mezzo a un lago. Puoi attraversarlo facendo molti colpi di pagaia piccoli, poco profondi e veloci, oppure puoi affondare i remi nell’acqua e fare colpi lenti e profondi. In ogni caso arriverai a riva, ma quest’ultima è più efficiente.

Respiriamo troppo velocemente?

-È un errore comune, anche se non l’unico. La causa è l’abuso che facciamo del diaframma, che è come un ombrello che portiamo sull’addome che si apre e si chiude per riempire d’aria i polmoni. A causa dello stress, della fretta o di una postura scorretta, di solito non andiamo fino in fondo che i muscoli consentono e questo ci costringe a respirare più velocemente. Possiamo vivere facendo 20 boccate al minuto, ma non è il modo più efficiente per ottenere l’ossigeno di cui abbiamo bisogno e finiremo per ammalarci. Se imparassimo a respirare bene, ci ammaleremmo meno.

-Nel tuo libro parli della formula 5.5.

-È dimostrato: la frequenza respiratoria più sana consiste nell’effettuare 5,5 erogazioni al minuto, dedicare 5,5 secondi all’inspirazione e altrettanti all’espirazione e assumere 5,5 litri d’aria ogni volta. Questo ha un effetto curativo. Ma nessuno sia ossessionato dalla figura, chi dice 5,5 dice tra cinque e sei. Le persone alte impiegheranno più tempo perché i loro polmoni e il diaframma sono più grandi e impiegano più tempo per espandersi.

-Come lo applichiamo nella vita frenetica che conduciamo?

-La maggior parte delle malattie contemporanee sono processi infiammatori legati allo stress cronico a bassa intensità, e si scopre che nulla aiuta a controllare lo stress più della respirazione, quindi dipende da noi. Devo dirti un trucco per quando ti senti stressato o senza fiato?

-Per favore.

-Fai due forti e rapide inalazioni di seguito, una dopo l’altra, senza espirare, e la seconda un po’ più lunga della prima. Quindi lascia entrare l’aria per alcuni secondi ed espira molto lentamente. Tre secondi di inspirazione e sei di espirazione. Esegui questo esercizio più volte e vedrai come la tua respirazione diventa più lenta e la frequenza cardiaca si abbassa. Questo semplice esercizio ti permetterà di ossigenare le aree del tuo cervello deputate a rilassarti e ripristinerà la tua respirazione.

-Nel tuo libro sostieni che il grande protagonista del respiro è il naso, quel grande dimenticato.

-Se dovessi darti un consiglio per respirare bene, direi: fallo attraverso il naso, non attraverso la bocca. Non siamo consapevoli dell’importanza di questo organo o del suo livello di perfezione e raffinatezza. È pieno di cavità, labirinti, tessuti e villi che filtrano l’aria, la riscaldano, la puliscono, la pressurizzano… È la valvola che regola la respirazione, e quindi la salute. A volte il fatto che tu abbia o meno asma, mancanza di respiro, russamento, apnea notturna, affaticamento e infezioni dipende da qualcosa di semplice come respirare attraverso il naso o la bocca.

Ma ci prestiamo pochissima attenzione.

-C’è una ragione evolutiva. A causa dell’assunzione di cibi sempre più morbidi, le nostre mascelle si sono accorciate per generazioni. Siamo l’unico animale che ha i denti storti. Un effetto collaterale di questo processo è stata la riduzione della cavità nasale. È comune trovare persone con deformità ossee all’interno del naso che rendono loro difficile respirare e finiscono per respirare attraverso la bocca. In questo modo rimangono in vita, ma a lungo andare contraggono più malattie. Prendere aria attraverso la bocca dovrebbe essere eccezionale.

-Nel tuo libro sostieni che anche il naso sia un organo erogeno.

-Non abbiamo organo più connesso ai genitali del naso. Entrambi sono ricoperti dallo stesso tessuto erettile, si riempiono di sangue allo stesso modo ed entrambi rispondono allo stesso modo agli stimoli. Ecco perché alcune persone hanno il naso gonfio quando sono eccitate e non possono starnutire durante il sesso.

– È vero che l’aria che inspiriamo attraverso ciascuna delle narici provoca effetti diversi sul nostro umore?

-Questo è noto da secoli a coloro che meditano o fanno yoga, e ora la scienza lo ha dimostrato. Se ti tappa la narice destra e respiri solo attraverso quella sinistra mentre faccio un EEG e misuro la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il livello di stress, vedrai come tutti gli indicatori diminuiscono e ti rilassi. Se lo fai al contrario, coprendo il buco sinistro e respirando solo attraverso il destro, l’effetto sarà l’opposto. La cosa sorprendente è che il naso lo fa automaticamente ogni mattina. Dopo il risveglio, il tuo tessuto erettile fa entrare più aria attraverso il canale che ci attiva e, quando siamo svegli, cambia dall’altra parte.

-La pandemia ha colpito la salute mentale di gran parte della popolazione. Imparare a respirare bene può alleviare quel dolore?

-Intendiamoci: una persona con problemi mentali non guarirà respirando bene. Avrai bisogno del trattamento prescritto dal medico. Ma questo è tanto vero quanto la respirazione fa parte delle fondamenta della salute. Non riuscirai mai a superare la tua ansia se non riesci a controllare il respiro. Non importa quante pillole prendi o quante sessioni di terapia fai. Se non respiri bene, l’ansia sarà ancora lì. Per questo, in uno stato di panico, la cosa più urgente è cercare la respirazione ritmica, perché riduce brutalmente il livello di ansia. Non esitare: senza una buona respirazione non esiste uno stato d’animo sano.