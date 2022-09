“Non stiamo trattando il paziente come merita”

Le infermiere lo sono il gruppo più numeroso di cure primarie. Due anni dopo lo scoppio del covid-19, sentono di essere passati dall’essere “applauditi” all’essere “sminuiti”. David Oliver (Girona, 1965) è infermiera presso il CAP Montilivi di Girona e delegato del sindacato infermieristico Satse.

Come sono le cure primarie adesso?

Dopo due anni di lavoro in una pandemia, mancano professionisti e, soprattutto, investimenti. Gli utenti non possono essere serviti come meritano. Abbiamo molta pressione, ma siamo quello che siamo e c’è molto lavoro. Passata la fase acuta della pandemia, c’è tutta la cura per le malattie che sono rimaste in secondo piano e questo significa che abbiamo la routine del colloquio telefonico. L’utente non vive troppo bene.

C’è molto supporto telefonico?

Molto. In alcune CAP è molto difficile per l’utente andare di persona perché non abbiamo ore rimaste: noi siamo quello che siamo. L’utente arriva alla PAC stressato e questa relazione tra personale e paziente a volte comporta il rischio di aggressione verbale. Anche l’utente viene bruciato.

Ma le PAC hanno recuperato gran parte della presenza perduta.

Sì, è guarito, ma c’è tanto arretrato… Malattie croniche, controlli del diabete, persone che devono fare controlli, esami… Tutto questo si sta riprendendo, ma molto lo fa telefono, la lista d’attesa è più lunga e con ciò l’utente non è troppo d’accordo. Tuttavia, non è un problema dei lavoratori, noi facciamo la nostra parte. Il budget primario non arriva nemmeno al 17%, quando dovrebbe essere del 25%.

Quanto del servizio CAP è faccia a faccia e quanto per telefono?

Non ci sono cifre perché dipende molto da ogni PAC e dal territorio. Ci sono modelli che sono meglio strutturati di altri. Sì, posso dirti che per telefono ci occupiamo di ciò che non è urgente. Se è grave, viene già passato al pronto soccorso e viene prestato un altro tipo di attenzione. Le cose programmate vengono valutate telefonicamente e poi si decide se agire di persona o telefonicamente.

Quanto tempo ci vuole per dare al paziente un’ora?

Spesso più di 48 ore, ma dipende molto da ogni area di base e dal numero di professionisti che hanno.

Cosa si vede all’interno della PAC?

Tanto lavoro da fare, tante cose in ritardo, c’è ancora una volta tante difficoltà con contratti stabili. Il personale, in particolare gli infermieri, viene riassunto mese dopo mese e ciò si ripercuote sull’assistenza agli utenti. Il sistema chiede di recuperare il follow-up dei pazienti cronici, ancora in attesa di controllo, e con il personale di cui disponiamo è molto difficile assisterli di persona.

Quale PAC è peggio a Girona?

D’estate quelli della costa: Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro… Ma tutte le PAC hanno lo stesso problema: non ci sono investimenti e questo significa che le zone di base hanno ridotto il loro personale. E posso dirti la stessa cosa anche di tutta la Catalogna, sono le stesse ovunque: Lleida, Tarragona, Barcellona. C’è un malcontento generale da parte dei professionisti perché due anni fa siamo stati applauditi ed essenziali, soprattutto infermieristici, e siamo arrivati ​​ad essere sottovalutati. Non c’è miglioramento del lavoro, stiamo lavorando nelle stesse condizioni di 10 anni fa, nonostante siano in fase di negoziazione gli accordi dell’Istituto di Sanità Catalano (ICS) e Siscat [el sector concertado]. Questo fa sì che molte persone abbandonino la professione o si rechino all’estero.

Ciao ha dato passi per rafforzare il primario.

Sì, c’erano i fondi covid, ma una volta passata la fase acuta della pandemia, ci sono già le istruzioni per assumere meno o assumere per uno o due mesi. Ma tutto questo è strutturale. Il miglioramento del bilancio elementare avrebbe dovuto essere affrontato anni fa. Mancano soldi, investimenti e professionisti. In Catalogna ci sono sei infermieri ogni mille abitanti, mentre in Europa la media è di nove ogni mille abitanti.

C’è molta disuguaglianza territoriale?

Sì. Ma il problema principale è la mancanza di professionisti, compresi i medici, che costringe gli infermieri a svolgere compiti che non gli corrispondono.

Ci sono anche cliniche locali chiuse.

Nelle cliniche locali ci sono infermieri e medici che dipendono da una PAC e fanno i compiti in una città. Con il covid tutto si è concentrato nei CAP e gli uffici sono stati chiusi. Ma una volta passata la fase acuta, per mancanza di budget, per mancanza di professionisti, molti non hanno riaperto. Oppure, se aprono, lo fanno due giorni alla settimana, per esempio. In Catalogna, circa 1.800 infermieri sono andati all’estero nell’ultimo decennio. Siamo tutti colpiti, ma l’infermieristica -il gruppo più numeroso nella scuola primaria- è il più colpito: abbiamo sopportato il peso maggiore della pandemia, abbiamo condotto la vaccinazione.

Si sono liberati dalla burocrazia?

È un tema che è sempre stato. È stato discusso come può essere migliorato, ma c’è ancora una parte che sarebbe sacrificabile. Ma questa è una discussione che non credo dipenda dalle persone scomparse, ma piuttosto è una questione di come vengono programmate le visite. Dovrebbe essere un cambiamento strutturale delle primarie in Catalogna. Vorremmo fare molta più assistenza per l’utente e non tanto lavoro di ufficio o protocollo.