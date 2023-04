“Non sporcare mai più il piano di lavoro con questa incredibile novità di Lidl”

Uno dei problemi più fastidiosi in cucina è la facilità con cui si macchia, soprattutto quando non si ha una routine ben organizzata per cucinare e mangiare, pulendo tutto subito dopo per evitare che lo sporco si accumuli o che gli oggetti sporchi si ammucchino e debbano essere lavati più tardi. Oggi ti presentiamo una sorprendente novità di Lidl che ti aiuterà a mantenere la cucina più pulita e organizzata, e a preparare meglio i cibi… è un successo di vendite!.

Nei frequenti cataloghi di Lidl trovi praticamente tutto ciò di cui hai bisogno per la tua casa, spesso anche prodotti che ti aiutano a organizzarti meglio o a mantenere le stanze più pulite, e questi sono sicuramente molto interessanti. La catena tedesca sta crescendo inarrestabilmente nel nostro paese, dove ha già oltre 600 punti vendita.

La scelta giusta per la tua cucina: la tavola di taglio di Lidl

Si tratta della Masterpro ® Tavola di taglio di bambù di Carlos Maldonado, una fantastica tavola di taglio che ti sarà molto utile in cucina e ti aiuterà a tagliare gli alimenti in modo pulito e ordinato, senza sporcare il piano o il tavolo, poiché tagli sulla tavola e poi la lavi. Segnalata come “Prodotto in evidenza” dal supermercato tedesco, attualmente ha uno sconto di 6 euro che la rende disponibile a soli 11,99€, un’offerta davvero interessante da non perdere.

Questa fantastica tavola di taglio di Lidl è stata disegnata da Carlos Maldonado, uno dei giovani chef più rilevanti e di successo del nostro paese, vincitore della prima edizione di Masterchef Italia e l’unico partecipante del talent culinario che ha ottenuto una stella Michelin e un Sol Repsol. Realizzata in legno di bambù, è una tavola molto resistente e durevole, facile da maneggiare grazie al manico nero che garantisce una presa comoda, sicura e morbida.

La sua superficie è completamente liscia, il che la rende molto facile da pulire, ed è consigliabile lavarla sempre a mano per prolungarne la durata, poiché se la metti in lavastoviglie sarà esposta all’acqua e ai prodotti chimici per un tempo maggiore e si rovinerà prima. Ha dimensioni di 35 x 25 x 3 cm, con un peso di 1,88 kg.

Cucina in modo più pulito e ordinato con la tavola di taglio di Lidl

Con la tavola di taglio di Lidl, la tua cucina sarà sempre più pulita e organizzata. Grazie al design di Carlos Maldonado, potrai tagliare gli alimenti in modo più preciso e senza sporcare altri piani o tavoli. Inoltre, con la sua superficie liscia, la pulizia sarà molto più semplice e veloce, e potrai utilizzarla ogni volta che vuoi. Approfitta dell’offerta di Lidl e compra subito la tua tavola di taglio di bambù, non te ne pentirai!

