“Non siamo socialmente preparati a connetterci al metaverso”

Un anno fa, Marco Zuckerberg ha annunciato che la società Facebook è stato rinominato Obiettivo. Il cambio di nome è stato un restyling per cercare di nascondere i molteplici scandali del social network, ma anche una dichiarazione di intenti: il suo nuovo obiettivo era la costruzione del metaverso.

Un anno dopo, il concetto di moda nel settore tecnologico è sulla bocca di tutti. Oggi, il metaverso è più una vaga promessa che una realtà. Anche così, la volontà di creare un Internet immersivo, sensoriale e 3D che porterà l’umanità a un nuovo realta virtuale ha sedotto tutti i tipi di settori, dall’intrattenimento alla finanza, che stanno investendo miliardi nello sviluppo di spazi per la socializzazione digitale. Come è avvenuto all’inizio del secolo con le dot-com, nessuno vuole rinunciare a un’opportunità di business redditizia che si prevede raggiungerà tra i 2,5 e i 13 trilioni di dollari entro il 2030.

La promessa di questo spazio virtuale condiviso suscita speranze e timori. Ad anticiparne l’impatto, la dottoressa in sociologia e membro del comitato editoriale di EL PERIÓDICO Liliana Arroyo e la psicologa clinica José Ramon Ubieto hanno discusso le implicazioni che il metaverso può avere sulle nostre vite, una conversazione approfondita pubblicata nel libro ‘Welcome Metaverse? Presenza, corpo e avatar nell’era digitale’ (NED Ediciones).

Ci sono molti dubbi sul metaverso. Pensi che riuscirà?

Il concetto ha già trionfato, fa parte dell’immaginario quando ancora non esiste nemmeno. L’immersione è un’idea allettante ma finiremo per preferire la realtà aumentata, strati fittizi senza perdere di vista dove mettiamo i piedi. La realtà virtuale provoca vertigini e altri effetti collaterali fisici e mentali che scopriremo.

Perché siamo attratti dall’idea di evadere in una realtà parallela?

Dalla caverna di Platone c’è un impulso umano a fuggire dalla realtà. Il videogioco “Second Life” era una via di fuga. Il metaverso può avere questa parte, ma quello che mi colpisce è che non creerai quella realtà, ma le poche aziende che stanno progettando quegli spazi. Ciò non corrisponde al desiderio di libertà che vendono.

Nel libro fai notare che il metaverso è legato a un imperativo capitalista: tutto quello che puoi fare lì è produrre o consumare.

Ecco com’è. Se ci sono aziende con interessi economici dietro il metaverso, faremo quello che ci lasciano fare. Possiamo fare ciò che vogliamo solo se esiste un metaverso aperto del software libero che può aiutare a correggere le disuguaglianze e la discriminazione. Questa è la mia speranza.

obiettivo ora sta brevettando le tecnologie di identificazione facciale e tracciamento delle espressioni come i tuoi alunni per sapere come reagisci all’interno della loro realtà virtuale. Questo ci porta all’ipervigilanza…

Non sarà una sorveglianza sui dati personali, ma su aspetti di cui non sei a conoscenza, come i tuoi sentimenti. Il tuo sistema sarà molto più invasivo e le possibilità di manipolare ciò che vedi e senti avranno un impatto maggiore. È una frontiera pericolosa, perché se, oltre a subire il ricatto emotivo dei social network, riescono a tracciare ciò che sentiamo per metterci una pubblicità, è una grande paura.

“Il corpo è insostituibile. La necessità di condividere lo spazio fisico sarà ancora lì”.

Il metaverso sostituirà la presenza umana?

Il corpo è insostituibile. Sebbene a livello sensoriale siamo in un metaverso, esiste la necessità di condividere lo spazio fisico. Adesso facciamo videochiamate, ma per parlare di certe cose ci incontriamo faccia a faccia con gli altri. Prima vivremo una fase di euforia e di iperconnessione e poi la correggeremo, come sta accadendo con i social network.

Pensi che il metaverso amplificherà l’ossessione narcisistica che i social media hanno alimentato? O l’uso degli avatar consentirà una certa liberazione della nostra identità per fare cose che prima non facevamo sotto una maschera?

Entrambe le cose possono succedere. Possono sfruttare quella sacralizzazione del sé o proprio il contrario. In ogni metaverso potrai avere un’identità diversa e creare un avatar che non è legato a un’identità fisica specifica. Idealmente, sarebbe uno spazio di liberazione e se hai una disabilità nel metaverso, scompare.

Questa idea democratizzante si scontra con le barriere che limitano l’ingresso di tutti nel metaverso, come il prezzo elevato degli occhiali per realtà virtuale o la mancanza di accesso a reti 5G sufficientemente potenti…

Sì, la prima lacuna è che solo metà del mondo è connessa a Internet. Le lacune non saranno dovute solo alla mancanza di accesso ai dispositivi o alla rete, ma anche alla capacità di saper utilizzare il metaverso, rilevando rischi e opportunità. L’alfabetizzazione digitale sarà fondamentale in modo che non ce la facciano addosso. Dobbiamo essere critici nei confronti del metaverso che vogliamo. O c’è la partecipazione dei cittadini o le aziende creeranno i loro mondi.

“Non possiamo lasciare che lo sviluppo del metaverso rimanga solo nelle mani dell’industria”

La chiave del metaverso è nella tecnologia Blockchain, che offre la possibilità di certificare proprietà digitali e commercializzare beni virtuali. Tuttavia, vediamo come proliferano le truffe nell’economia di criptovalute e il NFT e poiché la ricchezza, ancora una volta, è concentrata in pochissime mani…

Non siamo tecnicamente o socialmente preparati per connetterci al metaverso. Dietro quella promessa di democratizzazione ci sono problemi come i giovani che, invece di lavorare, investono in un mondo non regolamentato. Vediamo la promessa, ma la realtà va dall’altra parte.

Il pioniere della realtà virtuale Jaron Lanier ha affermato che “se il metaverso funziona sullo stesso modello di business dei social media (pubblicità mirata basata sul data mining degli utenti), distruggerà l’umanità”.

Confido che l’umanità si rivelerà prima. È fondamentale che lo sviluppo del metaverso sia legato all’economia dell’attenzione. Abbiamo riscontrato abbastanza problemi con questo modello per affermare che se viene utilizzato, dovrebbe essere a beneficio collettivo, non di poche aziende. Non possiamo lasciare che lo sviluppo del metaverso sia lasciato solo all’industria. Ma sono più ottimista di Lanier. Se crediamo che la marea ci trascinerà, lasceremo che ci trascini.