Non si può cucinare se non si ha l’utensile che ha riscosso un grande successo da Zara Home.

In cucina ci sono molti utensili che possiamo utilizzare in un modo o nell’altro, alcuni sono indispensabili, altri sono semplicemente di grande aiuto per facilitare la cottura e risparmiare tempo, cosa che torna sempre utile. Oggi vi mostriamo un articolo indispensabile per la cucina di Zara Home Zara Home offre un’ampia gamma di articoli da cucina nel suo catalogo, dove è possibile trovare tutto il necessario per preparare i cibi, cucinarli e persino apparecchiare la tavola e sedersi a mangiare con stile senza farsi mancare nulla. Il negozio galiziano, che appartiene al gruppo Inditex, è uno dei più importanti negozi di arredamento e decorazione in Spagna.e ha centinaia di negozi in diversi Paesi.

Le pentole e le padelle di Zara Home di cui vi innamorerete

Questo è il Pentola smaltata con coperchio un vaso disponibile in due misure e che Zara Home ha ridotto alla metà del suo prezzo, nonostante fosse già uno dei best seller, e ora è in vendita in tutti i negozi, oltre che nello shop online. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, perché uno dei due modelli potrà essere utilizzato per molti anni a venire, uno di quegli acquisti che si ammortizzano in poco tempo e si utilizzano molto più a lungo. Questi pentole di Zara Home sono di colore bianco, con coperchio smaltato di bianco e applicazione in legno, e hanno anche maniglie sui lati. Sono adatti a tutti i tipi di piani di cottura, compresi quelli a induzione. Il formato piccolo ha una capacità di 2,5 litri e misura 14,70 cm di altezza, 29 cm di larghezza e 21,60 cm di profondità, con un peso di 1,02 kg e un prezzo di 19,99€ grazie al super sconto che lo lascia a 39,99€. La pentola grande ha una capacità di 3,5 litri Misura 17,20 cm di altezza, 33,40 cm di larghezza e 25,70 cm di profondità, con un peso di 1,54 kg e un prezzo finale di 29,99€ dopo i 49,99€ del prezzo originale. Realizzate al 95% in ferro (materiale principale) e al 5% in smalto (rivestimento), è molto importante notare che queste pentole Zara Home non sono lavabili in lavastoviglie o in microonde.

