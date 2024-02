Non richiedono studi e gli stipendi sono di 1.300 euro: l’offerta di lavoro più allettante da Primark

La celebre catena di moda irlandese, Primark, ha recentemente pubblicato una call nel nostro paese per ricercare personale da impiegare nei suoi punti vendita. L'azienda di moda offre opportunità di lavoro a vari profili, senza necessariamente richiedere una specifica formazione accademica. Con questa iniziativa, che mira a coprire diverse aree del proprio team, Primark offre un'ampia gamma di possibilità con contratti a tempo indeterminato e salari che possono raggiungere i 1.300 euro.

Voglia di lavorare in Primark: ecco le offerte di lavoro

Le opportunità più interessanti includono posizioni di leadership come Department Manager e Assistant Manager, le quali richiedono esperienza pregressa e, in alcuni casi, formazione universitaria o specifiche competenze, come un'ottima padronanza dell'inglese e forti capacità comunicative.

Inoltre, l'azienda offre anche opportunità di crescita e sviluppo professionale, come la Borsa di Studio Manager Commerciale in Spagna, rivolta a studenti universitari o di master in aree come Amministrazione e Direzione Aziendale, Marketing o Ricerca di Mercati, con un periodo di sei mesi e un contributo economico per i propri studi.

Primark: lavorare part-time è possibile

Per coloro che sono alla ricerca di opzioni di lavoro part-time, Primark ha anche posti disponibili come commessi in diverse località come Lorca, Málaga, Marbella, Murcia e Madrid. Queste opportunità offrono orari flessibili e turni lavorativi, per facilitare la conciliazione tra vita personale e professionale.

Chi è interessato a presentare la propria candidatura può visitare la sezione reclutamento sulla pagina web di Primark. Qui, è possibile esplorare le offerte di lavoro disponibili filtrando per dipartimento, condizioni di lavoro, tipo di contratto, tra altri aspetti. Una volta selezionata l'opzione di interesse, è possibile candidarsi direttamente attraverso il sito web o salvare l'offerta per rivederla in seguito, mantenendo la possibilità di esplorare altre opportunità lavorative.

Primark: una crescita internazionale

Primark, conosciuta come Penneys nel suo paese di origine, ha vissuto una significativa espansione internazionale dal 2006, anno in cui ha aperto il suo primo negozio a Madrid. Attualmente, l'azienda conta 60 negozi in tutta la Spagna, tra i quali spicca quello della Gran Vía di Madrid, con i suoi 12.400 metri quadrati distribuiti su cinque piani, che lo rende il secondo più grande negozio Primark al mondo. Il marchio si distingue per la vasta gamma di prodotti di produzione propria, oltre a vendere capi di abbigliamento di altre marche fuori stagione.

Anche Mercadona è alla ricerca di personale

Primark non è l'unica grande catena in cerca di personale, infatti anche Mercadona sta cercando nuovi collaboratori per quest'anno. Queste offerte di lavoro sono particolarmente apprezzate da un gruppo spesso trascurato, ovvero le persone di età superiore ai 45 anni. Un'offerta di lavoro con buone condizioni e, soprattutto, un contratto a tempo indeterminato.

Se ti trovi in questa fascia di età, che tu sia disoccupato o semplicemente in cerca di un miglioramento, quest' offerta potrebbe essere ciò di cui hai bisogno. È risaputo che la catena di supermercati di Juan Roig è rinomata per il suo trattamento equo nei confronti dei suoi dipendenti, offrendo buoni salari, condizioni lavorative e benefici.

Nel 2024, Mercadona continua a brillare come una delle principali catene di supermercati non solo per la sua eccellente qualità, ma anche per le sue condizioni lavorative e opportunità di lavoro. In questa occasione, presenta una significativa offerta di lavoro con contratto fisso, aprendo le sue porte a una vasta gamma di professionisti e mettendo particolare enfasi sull'inclusione lavorativa delle persone di età superiore ai 45 anni. Ciò riflette anche la sua continua crescita ed espansione sul mercato.

Tra le opportunità lavorative, Mercadona offre 163 posti con contratto a tempo indeterminato e 217 per il personale dei supermercati. Questi ruoli vanno dai cassieri, riassortitori, fino ai responsabili delle sezioni come la pescheria o l'alimentari, tra gli altri mestieri all'interno dei suoi negozi. Una delle particolarità è che per queste posizioni non è necessario avere esperienza pregressa, basta avere il certificato di istruzione secondaria obbligatoria (ESO) o equivalente e un atteggiamento entusiasta verso il lavoro.

L'azienda offre condizioni lavorative molto attraenti, con un'attenzione particolare alla progressione salariale. Ad esempio, per quest'anno, lo stipendio iniziale per i dipendenti di Mercadona parte da 1.597 euro, con la possibilità di incremento. Inoltre, offre opportunità di formazione e sviluppo professionale, promuovendo così la promozione interna e la crescita continua dei suoi lavoratori per lo sviluppo personale e collettivo. Il più notevole, senza dubbio, sono gli stipendi, superiori a quelli dei lavoratori più qualificati in altri settori o con maggiore esperienza.

Se sei interessato a cogliere quest'opportunità di lavorare in Mercadona, il processo di candidatura è semplice e accessibile. I candidati devono accedere al portale del lavoro di Mercadona, dove possono filtrare le offerte in base al tipo di contratto, orario lavorativo o posizione desiderata. Una volta scelta l'offerta che più interessa, il processo di registrazione è intuitivo e i candidati possono monitorare lo stato della loro domanda attraverso il sistema.

