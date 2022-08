“Non pretendo di piacere a tutti, ma voglio che mi rispettino”

Il Imprenditrice, stilista e modella transgender uruguaiana Martina Benvenutorecentemente atterrato a Ibiza, lascia l’ascensore W Ibiza con un sorriso e dà il benvenuto a Diario de Ibiza, membro del gruppo Prensa Ibérica nonché questo mezzo, prima di sfilare questa domenica sera nella seconda edizione di ‘Out of the Closet’, nello stesso albergo dove alloggia.

DOMANDA: Prima di tutto, chi è veramente Martina? Come sarebbe definito?RISPOSTA: Martina è una molto combattente, visionario e soprattutto, molto intraprendente. Che ama le sfide emotive e anche le sfide di coscienza, cioè dare sempre valore alle persone.

D: Sei una donna d’affari e una designer. In quale aspetto ti identifichi di più?UN: Con entrambi allo stesso modo perché lo penso La vita è un giocoSiamo venuti qui per giocare. E più io, che sono nato due volte. Quando nasci due volte, puoi scegliere cosa ti piace e puoi dire a tutti cosa non ti piace.e questa è la cosa buona perché, nel complesso, cosa hai intenzione di perdere? Qualunque.D: Come è stato il tuo cambiamento?UN: Già da piccola dicevano a mia madre: ‘che bella ragazza’. Perché Sono nata con un eccesso di ormoni femminili. Quindi, ho avuto più facilità quando si tratta di sviluppare. L’infanzia è stata dura perché frequentavo una scuola privata, in America Latina, e allora queste cose non si capivano, non era come adesso. Non sapevo cosa fosse una donna transessuale fino a quando non sono arrivata in Spagna, all’età di 21 anni, a Barcellona. Ho appena lasciato il mio paese (Uruguay) in cerca di un sogno. Sono venuta con una valigia piena di sogni, speranza, amore e, soprattutto, forza.D: Qual era il tuo sogno?UN: il mio sogno era diventa la donna che sono adesso. Guardarsi allo specchio e vedere quella ragazza che da piccola piangeva perché voleva essere una donna e che è diventata una grande donna.

D: Hai avuto il supporto dei tuoi parenti?UN: i miei genitori mi hanno sostenuto Dal primo momento. La verità è che ho avuto molte strutture con la mia famiglia, grazie a mio padre, che è un uomo d’affari in Uruguay e ha potuto pagare le operazioni. Le ragazze non hanno vita facile in America Latina, ecco perché il 95% si dedica maggiormente alla prostituzione o ad altri campi. Ho avuto vita molto facile, sono fortunato ad avere genitori e una famiglia meravigliosa. Ringrazio la vita perché non solo in America Latina, anche qui, dici ai tuoi genitori che sei gay o qualunque cosa tu sia e loro ti cacciano.

D: Quando è avvenuto il cambio di sesso?UN: Erano circa sei anni fa. Non l’ho fatto prima perché davvero con quello che avevo stavo bene, ero felice. Ma già pesava di più su di me, avevo già il bisogno di farlo e ricominciare una nuova vita. Quando ho divorziato, è lì che è iniziato tutto il mio cambiamento. Ho detto, ‘ora sì, ora ho un intervento chirurgico e mi godo un po’ la vita’.

D: Ha influenzato in qualche modo la tua professione?UN: Niente, la verità è che sono fortunato. La gente mi conosceva, ma era un segreto di Pulcinella, nessuno lo immaginava. L’ho detto qualche anno fa in un’intervista. Al contrario, se la stampa o la moda mi volevano prima, si giravano molto di più. Sono stato molto fortunato a poter raccontare la mia storia, non solo per la moda o per le mie aziende, ma perché aiuto queste piccole persone, che danno loro valore. Quando aiuti quelle ragazze, ragazzi o bambini, onestamente, non mi interessa quale designer indosso o quale borsa porto. Vedere i volti di quei bambini è la cosa più gratificante che ho in questa vita. Da quando sono diventata ambasciatrice di Chrysallis, che è un’associazione di ragazze transgender, per me la cosa più bella è quando vado a parlare e le ragazze di sette o otto anni vengono ad abbracciarmi e a disegnare immagini. È la cosa più gratificante che ci sia perché non l’avevo.D: Perché hai deciso di dire che lo è transgender al momento?UN: Perché la pandemia mi ha fatto fermare la mia carriera e mi ha fatto ascolta di più il cuore. Siamo così rumorosi tutto il giorno che non ci fermiamo un minuto ad ascoltare i nostri cuori e quando, all’improvviso, tutto si ferma e stai rinchiuso per due mesi e non esci, dici: ‘oh, C’è più’. Proprio per questo la pandemia mi ha aiutato a fare quel passo.

D: Ma la pandemia ha creato anche tante paure e insicurezze…UN: Quello che ha fatto anche la pandemia è che ha rinchiuso persone che avevano già paura di mostrarsi. Perché se non hai comunicazione e sei rinchiuso per mesi, ti costerà di più dirlo. E nel caso di uscire allo scoperto, lo stesso. Per questo motivo, incoraggio quelle persone a venire a queste sfilate che si svolgeranno domani. [por este domingo] o che scoprono o chiedono. Chiedere è la cosa più intelligente che ci sia.

D: È per questo che ci sei Ibiza?UN: vengo come modella alla sfilata di ‘Out of the Closet’ (che si terrà oggi presso l’hotel W Ibiza a Santa Eulària). Non è la prima volta che visito l’isola, vengo sempre in vacanza.

D: Cosa ti piace di più dell’isola?UN: Mi piace tutto. Sono felice ogni volta che vengo. Inoltre, voglio avere una casa qui. Quindi incoraggio i lettori di questa intervista se vogliono offrirmi una casetta con una stanza a venire, sono felice.

D: Cosa significa per te l’isola?UN: Per me lo è libertàè un’isola all’avanguardia, moderna, cosmopolita e, soprattutto, ha un punto pazzesco che è quello che ti fa catturare, perché è magnetico. Lo definirei uno Studio 54, che se Andy Warhol fosse lì, sono sicuro che uscirei a festeggiare con lui e Amanda Lear.

D: Cosa ti piace di più, disegnare o camminare?A: Sono due sfaccettature diverse, entrambe creative. Quando disegno, lo faccio per dare amore e invece, quando sfilerò, indosso gli abiti degli stilisti che lo hanno fatto con tanto amore.

D: Come vedi oggi la situazione delle persone transgender in Spagna?UN: La vedo bene. Dobbiamo migliorare molto, sotto tutti gli aspetti, ma dobbiamo avere più informazioni nelle scuole. Ancora di più. Bisogna parlare di coscienza e sessualità ai bambini.D: E nel mondo della moda?UN: Ora è molto ben visto. Hanno dato molta visibilità. Le donne non sono nate, lo sono. Le campagne pubblicitarie e di moda si rivolgono sempre più a ragazze transgender. Un esempio è Angela Ponce.

D: Pensi che ci sia una mancanza di informazioni su questo argomento?UN: Totalmente. La mancanza di informazioni ti fa non sapere qualcosa. Quindi, se non hai informazioni, non puoi sapere se ti piacciono o no. Se mi danno informazioni, posso scegliere. Sono consapevole che non piacerai a tutti. Non pretendo che piaccia a tutti, ma voglio che mi rispettino, questa è la cosa più importante, il rispetto.D: Che consiglio daresti a qualcuno che ha paura di mostrarsi come è?UN: Ti consiglio prima di parlarne con i tuoi cari, a esprimere, che non hanno paura, che non sono soli. Creiamo la solitudine nella nostra testa e ci sono momenti in cui è davvero dannata. Ci sono momenti in cui la paura ti parla e ti paralizza. Che non prestino attenzione alla paura, che prestino attenzione al cuore, che abbiamo una sola vita ed è piena di amore e di affetto. Come dico sempre, e questo è il mio motto: ‘Siamo una tela bianca e mettiamo il colore’.D: Come è nata la tua azienda Nilay?UN: L’azienda è in attività da più di nove anni [en el mercado]ma ora saranno passati cinque anni da quando ho incontrato Audrey Salas, che è la fondatrice del marchio, e poi abbiamo fatto una fusione meravigliosa. Siamo come yin e yang. Quando due persone diverse lavorano è quando accadono cose meravigliose. Mi occupo della questione del design, dal momento che lavoro sempre nella moda e con gli stilisti, ho i miei piccoli trucchi. Tuttavia, la prima volta che Audrey si è avvicinata a me per disegnare una collezione ero totalmente spaventata perché la mia passione era l’interior design.

D: E cosa è successo?UN: Sono andato in India, dovevo fare una collezione, senza sapere nulla del paese o dei tessuti. Era un successo perché l’ho fatto con il cuore e penso che se le cose si fanno con il cuore è molto più facile.

D: Come ti sei ispirato a realizzare la collezione, allora?UN: Sono stato molto ispirato da Maiorca, in quei tramonti, in quella luce che ha… Anche nel parte hippie dell’Ibiza degli anni ’60, in libertà, nei colori e nell’amore. Soprattutto in Nilay non c’è brand, non ci sono taglie. Ogni vestito va in una taglia o nell’altra perché le donne si sentono libere e questo è un po’ della nostra filosofia: che ille donne si sentono libere e sbarazziamoci degli stereotipi sulle taglie.D: È anche questo l’obiettivo del marchio?UN: L’obiettivo è essere a marchio consapevole, un marchio attento ai dettagli, che lavora con l’ambiente ed è consapevole di chi lavoriamo, questa è la cosa fondamentale. Il chip ci ha cambiato molto a seguito della pandemia, ci siamo accorti che siamo diventati, soprattutto io perché il mio compagno era già, molto più consapevole e più eco.

D: Hai qualche aneddoto divertente nel tuo lavoro?UN: Cosa mi è successo quando ho viaggiato prima di cambiare il mio passaporto, non il mio nome, perché ho la doppia nazionalità, italiana e uruguaiana. In un passaporto il nome viene cambiato e nell’altro no. Quindi, ogni volta che viaggiavo mi dicevano, con la foto cambiata e tutto il resto, ‘ma signorina, qui c’è scritto un tale nome e ho risposto di sì, sono stato io’. Inoltre una volta sono finito in a Stazione di polizia dall’India in cerca di stoffa. E alla ricerca di tessuti che sono venuto a spendere otto ore di treno. Ogni giorno è un’esperienza.

D: Com’è la tua giornata?UN: Un po’ stressante. Mi alzo relativamente presto, cerco sempre di fare una colazione molto sana e vado a progettare. So come inizia la mia giornata, ma non so mai come finisce.D: Con migliaia di follower su Instagram, cosa vuoi trasmettere alla società?R: Normalizzazione. Sono consapevole di essere una modella transgender e una donna d’affari, ma prima sono una donna. Quando normalizzi qualcosa, lo sminuisci. Sebbene Instagram sia uno strumento con cui stare attenti, perché non è una realtà.