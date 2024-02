Non potrebbero piacerci di più: le novità di Ikea che vogliamo portare a casa

Le ultime novità di Ikea che desideriamo portare nelle nostre case

Ikea è uno dei nostri punti di riferimento quando si tratta di mobili e accessori che possono semplificare e rendere più gradevole la nostra vita quotidiana. Ogni stagione, ci sorprendono con innovazioni che ci conquistano e ci spingono a rinnovare il nostro ambiente domestico. In questa occasione, abbiamo scelto alcune delle novità di Ikea che ci hanno particolarmente colpito e che desideriamo portare nelle nostre case. Sei pronto a scoprirle?

I nuovi arrivi di Ikea che vogliamo portare a casa

Le novità che più spiccano in questa stagione invernale di Ikea includono mobili, accessori per l'organizzazione e tessuti per la casa. Qui ci concentreremo su dieci di queste novità che sicuramente non vorrai lasciarti sfuggire.

Carrello DAJLIEN

Se sei uno di quelli a cui piace fare esercizio fisico senza uscire di casa, questo carrello è perfetto per te. Si tratta di una soluzione per l'organizzazione che ti permette di riporre i tuoi accessori per l'allenamento. Grazie alle sue ruote, potrai spostarlo facilmente dove preferisci. Il suo design moderno e funzionale, in un delicato colore verde chiaro, si adatta a qualsiasi stile d'arredo. Inoltre, la sua superficie metallica ti permette di attaccare degli magneti e, quando non lo utilizzi, potrai riporlo comodamente sotto il tavolo o la scrivania. Il carrello DAJLIEN ha dimensioni di 42x39x65 cm e un prezzo di 99,99€.

Armadio alto con ripiani METOD

Se stai pensando di rinnovare la tua cucina, il sistema di cucina METOD offre innumerevoli possibilità per progettare la cucina dei tuoi sogni. Con i pannelli frontali TISTORP, otterrai un moderno armadio alto in noce con una superficie liscia e un design semplice che non passerà inosservato. Inoltre, hai a disposizione 17 colori tra cui scegliere quello che più ti piace. L'armadio alto con ripiani METOD ha dimensioni di 60x37x200 cm e un prezzo di 168€.

Galán DAJLIEN

Un'altra novità della serie DAJLIEN è il galán, che offre molto spazio per asciugamani e abiti prima, durante e dopo l'allenamento. Sarà perfetto in qualsiasi ambiente, sia che lo collochi nella camera da letto, nel bagno o nel guardaroba. Il suo colore bianco porta luce e il suo design minimalista si adatta a qualsiasi stile. Il galán DAJLIEN ha un'altezza di 139 cm e un prezzo di 49,99€.

Divano letto a 3 posti ÄLVDALEN

Se stai cercando un divano che sia comodo, elegante e versatile, il divano letto ÄLVDALEN è l'opzione ideale. Potrebbe sembrare incredibile, ma all'interno di questo divano si cela un comodo letto, facile da aprire per dormire comodamente. Inoltre, dispone di un vano portaoggetti sotto il sedile. Il divano letto ÄLVDALEN ha dimensioni di 200x88x88 cm e un prezzo di 349€. È disponibile in due colori: beige e grigio scuro.

Fodera per piumino+2 federe per cuscino BERGKORSÖRT

Per vestire il tuo letto con stile e comfort, ti consigliamo il set di fodera per piumino e due federe per cuscino BERGKORSÖRT. Presenta un motivo minimalista di ispirazione scandinava raffigurante foglie e legno naturale. Il resistente tessuto percale ha una finitura opaca e offre una sensazione fresca e piacevole al tatto. Il set di fodera per piumino e due federe per cuscino BERGKORSÖRT ha dimensioni di 240×220/50×60 cm e un prezzo di 39,99€. È disponibile in due combinazioni di colori: bianco/grigio e bianco/verde.

Scatola DRÖNA

La scatola DRÖNA è una soluzione perfetta per organizzare vestiti e altri oggetti sia in soluzioni di stoccaggio aperte che chiuse. Si tratta di una scatola in tessuto dal tocco vellutato che ti aiuta a creare ordine e stile in casa tua. Il suo design reversibile, con un lato a fantasia e uno liscio, ti permette di personalizzare l'aspetto o di mixare diversi stili se hai più scatole. Questa scatola è realizzata in poliestere 100%, un materiale resistente e riciclabile, e ha dimensioni di 33x38x33 cm e un prezzo di 3,99€. È disponibile in vari colori: rosa/bianco, blu/bianco, grigio/bianco e nero/bianco.

Armadio basso con ripiani METOD

Un altro elemento che puoi abbinare ai pannelli frontali TISTORP del sistema di cucina METOD è l'armadio basso con ripiani. Si tratta di un mobile che ti offre uno spazio extra per riporre i tuoi utensili e cibi di cucina.

4.2/5 - (4 votes)