“Non posso fare più cose contemporaneamente”

Entrambi hanno evidenziato la nebbia mentale di cui soffrono. Diversi studi, infatti, evidenziano la perdita di materia grigia e l’alterazione delle funzioni cognitive tra le sequele del covid-19. Ora, quasi un anno dopo quella conversazione, spiegano che hanno ancora problemi cognitivi.

Sheila Lozano: “Faccio fatica a leggere una mail di quattro righe”

Sheila Lozano non avanza Ci vogliono due anni paziente con covid persistente, immerso in una specie di cervello annebbiato, tra molti altri sintomi. Ha contratto il coronavirus a marzo 2020. “Quando mi sono contagiato avevo 23 anni, ora ne ho 25. ho ancora tutti i sintomi: astenia, affaticamento molto intenso, dolori articolari, sequele cardiache e mal di testa, vertigini e vertigini”, dice a questa infermiera che da allora non ha potuto lavorare.

Nel cervello, il virus può causare qualsiasi cosa, dalle reazioni infiammatorie a alterazioni del gusto e dell’olfatto. “Ho perso l’olfatto e il gusto e, anche se li ho recuperati, li ho distorto. È pericoloso perché, ad esempio, Non sento odore di gas” racconta a questo vicino di El Vendrell (Tarragona).

Questa giovane donna convive con questi sintomi ogni giorno, anche se a volte sono meno intensi di altri. Spicca, tra tutte, la nebulosa mentale. quanto fa fatica a concentrarsi le difficoltà nell’affrontare “più cose contemporaneamente”, la “lentezza” nell’elaborazione delle informazioni. E il perdita di memoria.

“Dimentico le cose che devo fare: l’agenda mobile è il mio salvatore”, Questa giovane donna racconta che, molto tempo fa, prima di diventare infermiera, ha conseguito una laurea in Infermieristica e due master con ottimi voti. “Non è stato affatto difficile per me concentrarmi o fare un lavoro estensivo. E, durante la notte, Ho difficoltà a leggere un’e-mail di quattro righe.

Sono sintomi, dice, “inabilitanti” che gli impediscono di vivere appieno la sua giovinezza. “Il giochi da tavolo, per esempio, mi provocano un grande affaticamento cognitivo. Non posso sempre andare al cinema, dipende dal giorno. È abbastanza invalidante”, Sheila si lamenta. più di un anno fa riabilitazione tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Dice di notare un leggero miglioramento grazie a lei, ma tutto è molto lento.

La sua forza mentale la fa non cadere nello scoraggiamento o nella depressione, nonostante Non sa se o quando si riprenderà. “È come un ottovolante. Perché dopo due anni senza nemmeno un trattamento, tutto questo ha il suo pedaggio”, conclude.

Tim Py: “Se mi concentro troppo torna la stanchezza cognitiva”

Tim Pi, 28 anni, da due anni è affetto da covid persistente. Si è ripreso ma solo fino all’80% o al 90% perché lì sintomi ricorrenti soprattutto nei periodi di stress. “Ad esempio, quando lavoro su un progetto che richiede molta attenzione, ritorna la stanchezza cognitiva e un molto grande esaurimento”, racconta Tim. Soprattutto, spiega, ha avuto il sintomi cognitivi.

Tim lo è istruttore di sport acquatici. Inoltre, come Missionario protestante, lavora su progetti sociali di educazione cristiana. “Se richiede molto stress, Due ore dopo non riesco più a concentrarmi. È come rimani vuoto Ho esaurito le energie mentali”, dice questo giovane del Barcellona. Come Sheila, Tim mette in evidenza il “resistenza di concentrazione” avevi prima di avere il covid-19.

Altrimenti, lo fa “vita normale”, Finché le attività non lo sono “molto esigente a livello intellettuale”. Quali cose non può più fare Tim? “Beh, per esempio, scrivendo un articolo come fai adesso, o facendo analisi del testo, o ricercando”, risponde.

riconoscere che la malattia ha cambiato il suo stile di vita. Insegnava in una scuola, ora non può. E, emotivamente, dice, “si adatta”. Come molti colpiti da covid persistente, Tim ha imparato a farlo rallentare il ritmo del lavoro dedicare tempo alla meditazione, fare una passeggiata in campagna e assumere integratori vitaminici.

A luglio, parlando con EL PERIÓDICO, Tim ha confessato che negli ultimi tempi, a causa di una malattia, non aveva potuto essere lo stesso. Un anno dopo quella conversazione, non è ancora al 100%. “Raggiungo facilmente un punto di saturazione elevato”, riassumi per definire come ti senti a causa del covid persistente.