Non perderti le calici di cava più originali per questo Capodanno: corri al negozio di Zara Home

Non perderti le calici di cava più originali per questo Capodanno: corri...

Presto arriverà un nuovo Capodanno, molto atteso in questo caso, poiché sarà il primo dopo la pandemia in cui non ci saranno restrizioni e si potrà festeggiare come nella vecchia normalità, quando non avevamo realmente conoscenza di virus, distanze e mascherine. Oggi ti mostriamo le flûte di cava di Zara Home che sono perfette per brindare a Capodanno e che ti piaceranno perché sono belle, originali ed eleganti… Buon 2023!

Zara Home sta dando il massimo in questo periodo natalizio, con un ampio catalogo per aiutarti a decorare la tua casa e avere tutto il necessario per goderti queste date così speciali, sia con elementi decorativi che con tessili, stoviglie e persino giocattoli che delizieranno i più piccoli durante la festa dei Re Magi.

Le flûte di cava di Zara Home che ti servono per Capodanno

Stiamo parlando della Flûte cava vetro soffiato, una splendida flûte di cava originale e accattivante, con riferimento REF. 0228/410, che diventerà la regina del momento più atteso della notte, il brindisi dopo i rintocchi che ci portano al nuovo anno e dove si festeggerà con le persone più importanti. Ogni flûte ha un prezzo di 17,99€ e sono disponibili in tutti i negozi fisici e nello store online.

Caratteristiche delle flûte di cava di Zara Home

Queste bellissime flûte di cava di Zara Home sono realizzate in vetro Bohemia Crystal soffiato, un materiale riconosciuto e apprezzato per la sua estrema trasparenza, lucentezza e resistenza. Hanno una capacità di 260 ml, sufficiente per gustarsi un buon bicchiere… o due! Senza dubbio sono flûte di qualità e resistenti in cui vale la pena investire, poiché se ne prendi cura ti possono durare molti anni.

Per quanto riguarda le dimensioni, misurano 16 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 11 cm di profondità, con un peso di 112 g ciascuna quando sono vuote. È importante tenere presente che le flûte non sono adatte per lavastoviglie o microonde, ma si possono lavare facilmente a mano e rimanere impeccabili. Ricorda di posizionarle sempre a testa in giù per asciugarle e evitare che si formino aloni.

Le flûte di cava di Zara Home per un Capodanno elegante e raffinato

Se stai ancora cercando una flûte veramente speciale per brindare a questo Capodanno o in qualsiasi altra occasione speciale che lo meriti, con queste flûte di cava di Zara Home porterai anche un tocco di eleganza, stile e distinzione incredibile sulla tua tavola.

