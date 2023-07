Non perdere questi prodotti Decathlon per il successo del tuo prossimo festival!

Quando si parla di Decathlon, si pensa automaticamente al mondo dello sport. Ma anche agli articoli per attività all’aria aperta! Il marchio ti accompagna durante tutto l’estate nelle tue attività, e anche ai concerti con una selezione dedicata ai festivalieri!

Hai programmato di andare a tanti concerti quest’estate? Equipaggiati senza dimenticare nulla con Decathlon! Il marchio specializzato in tutte le tue attività all’aria aperta pensa a tutto al tuo posto. Ti ha riservato sul suo sito una sezione speciale dedicata ai festival, in modo da risparmiare tempo sulla tua lista di indispensabili. Ideale per vivere appieno i tuoi attesi incontri con i tuoi artisti preferiti senza preoccuparti dell’organizzazione! Decathlon ti offre articoli dedicati al campeggio, ma anche al tuo abbigliamento, alimentazione, comfort o riposo. Il tutto a prezzi convenienti per ridurre al minimo le tue spese. Sono più di 139 prodotti che ti aspettano online, suddivisi per categorie e disponibili per la consegna a domicilio. O per il ritiro gratuito nel punto vendita che preferisci!

Clicca qui per trovare questi articoli e altri ancora sul sito di Decathlon

Non cercare oltre, Decathlon ha la selezione di articoli che ti serve per andare ai festival!

Decathlon ti dà l’opportunità di procurarti il kit perfetto per i festival! Sistemati appena arrivi al campeggio con la tenda Quechua MH100 fresh & black per 2 persone a 60 €. Per garantirti un pisolino tra due concerti o una notte riposante, abbinala al materassino gonfiabile Air Basic a 18 €, al sacco a pelo Arpenaz 10 a 30 €, senza dimenticare il cuscino Comfort a 8 €. Per affrontare il caldo dei concerti sotto il sole, la borraccia da escursionismo MH 100 da 0,8 litri a 3 € e il cappello da trekking Travel 500 a 10 € saranno tra gli indispensabili! Il tempo si fa brutto? Il famoso poncho Forcalz MT 100 a 18 €, ben noto ai festivalieri, sarà il tuo miglior alleato per restare al riparo senza doverti muovere. Tutti questi prodotti si trovano nella sezione degli indispensabili per i festival su Decathlon!