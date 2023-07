Non perdere questa incredibile offerta da Lidl: un aspirapolvere multifunzione a meno di 40€.

Le offerte di Lidl sembrano diventare veri e propri eventi mano a mano che vengono proposte incredibili offerte e suggerimenti! Non solo ti permettono di ottenere articoli di grandi marche a prezzi scontati, ma i negozi Lidl optano sempre per offerte utili e pratiche che ti renderanno felice. Oggi ti viene proposto un articolo per la pulizia sotto forma di un aspirapolvere multifunzione della marca Parkside!

Lidl, il re delle occasioni!

È molto chiaro che in Francia siamo grandi amatori di occasioni, e molte catene di negozi di marca hanno ben compreso questo aspetto molto commerciale. Nel corso degli anni, i negozi Lidl si sono affermati come il nome di riferimento quando si parla di buoni acquisti!

Lidl, l’azienda tedesca diventata oggi una delle catene di negozi preferite dai francesi, si fa conoscere per la grande varietà di offerte e scelte. Inoltre, i suoi prezzi scontati sono ideali per far fronte all’inflazione e alla concorrenza. È anche conosciuta per le sue numerose offerte a prezzi stracciati che non mancano mai di rendere felici le persone.

Così, a partire dal 20 luglio, una nuova arrivata sarà venduta al prezzo record di meno di 40 €, e questo per 15 settimane se non si esaurisce prima il magazzino.

Un aspirapolvere multifunzione Parkside a prezzi scontati per tutti

Conosci il marchio Parkside? Questo marchio di attrezzi per il fai da te, la pulizia e la manutenzione della tua casa è molto conosciuto per i suoi prezzi bassi e le sue grandi performance. Sviluppati nello spirito e nella modulazione dei marchi tedeschi, gli strumenti e gli articoli Parkside sono rinomati per la qualità offerta.

Particolarmente noto presso Lidl, il marchio collabora con il negozio per proporre i suoi elementi di attrezzi, fai da te e manutenzione a prezzi bassi! L’offerta che verrà presto presentata è di marca e si presenterà sotto forma di un aspirapolvere multifunzione.

Con un modello 3 in 1, l’aspirapolvere ti permetterà di aspirare l’acqua, soffiare, ma soprattutto aspirare (dopotutto, è il suo ruolo principale). Con un volume di 12 L e una potenza di 1.200 watt, sarai sicuro di poterti liberare dello sporco senza problemi. L’aspirapolvere è anche montato su un supporto con diversi accessori e filtri alla base per i vari utilizzi. La vasca in acciaio inossidabile dovrebbe piacerti e la garanzia di funzionamento di 3 anni sarà un vero vantaggio per questo aspirapolvere per liquidi e polveri!

Ma ciò che rende questo aspirapolvere e questa offerta davvero unici e incredibili è soprattutto il prezzo! Quindi, per questa piccola meraviglia della pulizia, dovrai spendere solo 39,99 €, un prezzo veramente scontato per questo aspirapolvere multifunzione! Avrai quindi capito che è il momento di segnare una croce sul tuo calendario e ricordare che a partire dal 20 luglio 2023, questo aspirapolvere multifunzione apparirà sugli scaffali e solo da Lidl. Il negozio propone anche un aspirapolvere wireless multiuso.