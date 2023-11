Non perdere l’anniversario di Decathlon: sconti sulla loro mitica bicicletta pieghevole

La bicicletta è uno degli elementi più utilizzati da coloro che vogliono praticare uno sport, in quanto ha molti benefici, sia fisici che mentali, e non c’è dubbio che una bella passeggiata in bicicletta attraverso un paesaggio suggestivo faccia bene all’anima di tutti. Oggi ti mostriamo lo spettacolare sconto sulla mitica bicicletta pieghevole di Decathlon, un affare che non puoi lasciarti sfuggire… affrettati!

Nel vasto catalogo di Decathlon puoi trovare una grande varietà di biciclette, sia per bambini che per adulti, con diverse caratteristiche in modo che ogni persona possa scegliere quella che più gli interessa in ogni caso, tutte con le massime garanzie. La catena francese è leader nella vendita di articoli sportivi in Italia e in altri paesi.

La bicicletta pieghevole di Decathlon, con un grande sconto

Si tratta della Bicicletta pieghevole in alluminio da 20 pollici 9V Btwin Fold 560 ocre, una delle biciclette più famose del negozio francese e che fa sensazione tra il pubblico, essendo una delle più vendute negli ultimi anni. Attualmente ha uno sconto del 15% che porta il suo prezzo finale a 467,49€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Questa fantastica bicicletta pieghevole di Decathlon è la scelta migliore se cerchi agilità ed efficienza nei tuoi spostamenti quotidiani, facendolo inoltre con totale comodità e rapidità. Ha una struttura in alluminio forte, resistente e durevole, oltre ad altre caratteristiche molto interessanti che dettagliamo di seguito:

Ha 9 velocità per scegliere in ogni momento quella più adatta alle circostanze dell’allenamento, con la possibilità di andare più veloce e più lontano anche in salita.

per scegliere in ogni momento quella più adatta alle circostanze dell’allenamento, con la possibilità di andare più veloce e più lontano anche in salita. Si piega/si svolge in non più di 15 secondi.

Si trasporta facilmente, sia se è piegata che se non lo è.

Alla piegatura è molto compatta.

Ha <strong+impugnature ergonomiche e sella in schiuma con memoria di forma, che rendono la guida e il godimento della bici nel massimo comfort.

Il suo peso è di 12,2 kg.

Ha una garanzia a vita su potenza, telaio, forcella e manubrio.

su potenza, telaio, forcella e manubrio. Telaio in alluminio che offre dinamicità, leggerezza e resistenza.

Sistema di bloccaggio rapido nel telaio, che è inoltre dotato di cavalletto per migliorare la stabilità in posizione piegata.

Forcella in alluminio 6061 T6 per maggiore leggerezza.

Trasmissione Shimano Sora a 9 velocità che garantisce precisione e affidabilità.

Il V-brake e i pedali in alluminio assicurano una frenata progressiva ed efficace.

Se vuoi avere una bici che faccia davvero la differenza, questa bicicletta pieghevole di Decathlon lo farà.

