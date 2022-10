Non male per un lunedì #172 – +14% per il montepremi dell’Australian Open

Questo supporto non è più disponibile

Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo numero di “Pas Mal Pour Un Lundi!”. All’ordine del giorno di questa 172a rassegna stampa: premio in denaro dell’Australian Open, spesa per sponsorizzazioni sportive da parte dei marchi di bevande, analisi sui social media dei club, un distributore automatico di maglie ed estensione del contratto tra Lidl e FFHB.

14%: Inizia oggi il primo torneo del Grande Slam, la crema del tennis mondiale si riunisce a Melbourne per una nuova edizione. E quest’anno il montepremi è aumentato ancora, si tratta di 62,5 M$ AUD, un aumento del 14% del montepremi complessivo rispetto all’edizione precedente. I vincitori dei singoli (M/F) intascheranno un assegno di 4,1 M$ AUD (2,58 M€) mentre l’eliminazione al primo turno del tabellone principale guadagnerà 75.000 $ AUD (65.000€) per l’uscita. In dieci anni il montepremi del torneo è triplicato.

92.7: Secondo il rapporto sulla sponsorizzazione di Hookit del 2018, Pepsi è il marchio di bibite che spende di più in sponsorizzazioni sportive. Utilizzando la metodologia di Hookit, Pepsi ottiene un punteggio di 92,7 e supera entrambi i marchi di bevande energetiche; Red Bull (69,7%) e Monster (38,6). Pepsico, azienda leader mondiale nel settore delle bevande, è anche leader nella spesa per sponsorizzazioni sportive.

109M: Secondo il rapporto Global Digital Football Benchmark di Result Sports di gennaio, il Real Madrid è ancora il leader su Facebook. Il club ha 109 milioni di fan sulla sua pagina Facebook, appena davanti al rivale FC Barcelona con 102 milioni di fan e al Manchester United (73 milioni). Il primo club francese è il PSG con 35 milioni di tifosi, è al 9° posto, tuttavia 2 milioni di tifosi lo separano dal 6° posto.

Questo supporto non è più disponibile

80: La squadra di calcio del Grêmio in Brasile ha sperimentato l’installazione di a distributore automatico nell’aeroporto di Salgado Filho a Porto Alegre. La particolarità di questo distributore è che permette ai viaggiatori di acquistare… un mqillot della squadra brasiliana D1. Durante la fase di prova, la macchina ha consegnato ben 80 tuniche in un’ora. Non male… e se viaggi a Porto Alegre non avrai più scuse per non portare a casa una maglia!

3: In occasione dell’inizio del Campionato Mondiale di Pallamano 2019, il brand retail Lidl annuncia la proroga per tre anni dal suo coinvolgimento con la Federazione francese di pallamano. Con risultati eccezionali negli ultimi anni, i partner della FFHB sono lieti di prolungare i loro contratti, come la Caisse d’Epargne, che ha firmato per altri sei anni.

Questo è tutto per oggi, e non è male per un lunedì. Ci vediamo lunedì prossimo per una nuova edizione di #PMP1L!

Diritti d’autore della foto : Panoramico, ObservatoireSportBiz, Risultato Sport, Grêmio FBPA

Leggi anche:

>>CAN 2019: Camerun umiliato, Egitto incoronato

>>Non male per un lunedì #171 – L’impatto economico del Gran Premio di Francia 2018!

>>Il romanzo della mano tricolore: nei segreti delle prestazioni delle squadre francesi