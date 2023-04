Non lasciarti sfuggire queste occasioni imperdibili da Lidl: potrai decorare il tuo terrazzo a costo zero e anche meno

Il terrazzo è una delle aree della casa più sfruttate con l’arrivo del bel tempo, ideale per godersi all’aperto i momenti di svago quando le temperature sono gradevoli. Ora che è giunta la primavera, è il momento di prepararlo per avere tutto il necessario quando vorrai usarlo. Oggi ti mostriamo alcuni affari imperdibili di Lidl per arredare e decorare il tuo terrazzo che ti conquisteranno a prima vista e che, inoltre, potrai acquistare a un prezzo super vantaggioso… affrettati perché volano via!

Lidl è uno dei negozi che offre maggiori occasioni ai suoi clienti, con offerte incredibili in tutte le sue sezioni e prodotti che spesso diventano virali grazie alla loro funzionalità, estetica o prezzo. La catena tedesca è già all’opera con i suoi cataloghi dedicati alla primavera-estate, e nei suoi punti vendita puoi trovare numerosi prodotti che stanno spopolando nelle vendite.

Arredare il terrazzo con Lidl è facile ed economico

Panchina in legno per giardino

Questa bellissima panchina in legno è un vero e proprio colpo di scena per decorare il terrazzo o il giardino, realizzata in modo da resistere alle intemperie e con la quale potrai creare un ambiente esterno da rivista che conquisterà a prima vista. Definito come ‘Prodotto stella’ dal supermercato tedesco, si tratta di una panchina estraibile che può essere utilizzata anche come tavolino da centro o tavolino ausiliario. Attualmente ha un prezzo di 219,99€.

Prodotti imperdibili per il relax in terrazza

sdraio in alluminio imbottita con parasole

Le sdraio sono essenziali con l’arrivo delle temperature più calde, così potrai rilassarti al sole, e in questo caso Lidl propone un modello che ti conquisterà e dal quale non vorrai più alzarti, dato che è comodissima e molto pratica. Si tratta di una sdraio imbottita a due posti che ha un cuscino per garantirti la migliore posizione e il massimo comfort, oltre a due ruote per spostarla facilmente e un pratico parasole per proteggere la testa dal sole. Attualmente ha un prezzo di 119,99€.

Soluzioni pratiche per l’arredamento esterno

Set di mobili da giardino 5 pezzi

I set di mobili sono anch’essi molto pratici per terrazze e giardini, e in questo caso Lidl offre un super set di 5 pezzi che comprende un tavolo, due sgabelli e due poltrone, tutti i sedili con cuscini resistenti alle intemperie e al sole, che garantiscono inoltre il massimo comfort. Il prezzo del set è di 359,99€.

Tenda da sole regolabile

La tenda da sole è anch’essa un elemento molto importante per il terrazzo, ideale per proteggerlo dal sole e dalla pioggia, così da poterne godere comunque. Lidl propone in questo caso un fantastico tenda da sole regolabile di 200×150 cm che potrai estendere o arrotolare facilmente grazie a una manovella smontabile. Attualmente ha un prezzo di 74,99€.

In conclusione, arredare il tuo terrazzo o giardino con i prodotti di Lidl non solo è conveniente, ma anche estremamente pratico e alla moda. Approfitta delle offerte e trasforma il tuo spazio esterno in un’oasi di relax e comfort per la stagione primaverile ed estiva.

4.3/5 - (6 votes)