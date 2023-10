Non lasciarti sfuggire l’ultima promozione di Decathlon: giacche antipioggia a prova di DANA.

Se sei uno di quelli che ama godersi la natura e lo sport all’aria aperta, sai quanto sia importante avere l’attrezzatura giusta che ti protegga dalle intemperie. E se vivi in Italia, sai che la pioggia può sorprenderti in qualsiasi momento, soprattutto se si tratta di una DANA (Depressione Isolata in Alta Quota), come quella vissuta di recente. Per fortuna, Decathlon si mette al nostro servizio e lancia il suo ultimo affare: le giacche antipioggia che stanno già esaurendo.

Le giacche antipioggia che spopolano da Decathlon

Tra le tante giacche attualmente in vendita da Decathlon, la più venduta di tutte è un modello in particolare appartenente al marchio Quechua, che si è rivelato il più adatto per affrontare qualsiasi tipo di pioggia.

Si tratta di giacche impermeabili da montagna e trekking ultraleggere, progettate per resistere fino a 10.000 mm di pressione dell’acqua, il che equivale a una pioggia torrenziale. Inoltre, sono traspiranti, antivento e molto comode, perché si adattano al corpo e consentono una grande libertà di movimento.

Il nome della giacca in questione (per facilitarti la ricerca da Decathlon) è Giacca impermeabile da montagna e trekking ultraleggera Quechua FH500 e come puoi vedere nell’immagine, è disponibile sia per donne, di colore blu, che per uomini, di colore verde fluo.

Un capo molto leggero e facile da indossare. Inoltre, ha una membrana a 2,5 strati che conferisce una grande impermeabilità, poiché, come abbiamo detto, resiste fino a 10.000 mm di pressione dell’acqua. Le cuciture sono 100% stagne e la cerniera è impermeabile, evitando che l’acqua si infiltri attraverso le aperture.

Ma non solo, è anche una giacca traspirante, che favorisce l’evaporazione del sudore e evita l’effetto sauna. A tal scopo, ha un componente con un valore RET di 6, che indica una buona capacità di traspirazione. E se hai bisogno di una maggiore ventilazione, puoi aprire le zip laterali sotto le ascelle, che ti permetteranno di regolare la circolazione dell’aria all’interno della giacca. In questo modo, potrai goderti le tue attività all’aperto senza bagnarti né sentire caldo.

Queste giacche hanno un design moderno e funzionale, con cappuccio regolabile, tasche con zip e polsini elastici. Il meglio di tutto è che sono molto facili da riporre e trasportare, poiché si piegano nella loro tasca e occupano molto poco spazio.

Le trovi nei negozi Decathlon e anche nel loro negozio online a un prezzo di 74,99 euro. Non aspettare oltre e approfitta di questa opportunità unica per avere una di queste giacche antipioggia, resistenti alle DANA. Non tardare a prenderle e corri perché stanno volando via!

