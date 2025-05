Non hai bisogno di una Thermomix: Lidl lancia l’innovativo robot da cucina a prezzo stracciato che sta spopolando nelle vendite!

Spesso pensiamo che per preparare piatti straordinari ci serva un Thermomix o una serie di costosi elettrodomestici che occupano tutto lo spazio del bancone. Ma la verità è che la tecnologia è avanzata a tal punto che oggi possiamo trovare alternative ugualmente potenti (e molto più accessibili) che fanno esattamente la stessa cosa. Lidl ne è consapevole e per questo motivo ha rivoluzionato ancora una volta le cucine spagnole con il suo ormai famoso robot da cucina Monsieur Cuisine.

Questo piccolo elettrodomestico è diventato un must in migliaia di case. Non solo per il suo prezzo, che è molto allettante, ma anche per ciò che offre: funzionalità, potenza, design e un sistema intuitivo che rende la cucina facile, veloce e persino divertente. La Thermomix è fantastica, certo, ma Lidl ha questo robot che ogni volta che viene messo in vendita si esaurisce, e a dire la verità, conoscendolo un po’, capiamo il perché. Di seguito vi parleremo delle due versioni attuali del Monsieur Cuisine che Lidl ha in vendita: il modello Smart e il modello Plus. Entrambi sono veramente sorprendenti e, sebbene abbiano differenze significative, condividono un obiettivo comune: semplificarti la vita in cucina senza gravare sul tuo portafoglio.

Cos’è il robot da cucina di Lidl

Il Monsieur Cuisine è un robot da cucina multifunzione di Lidl che ti permette di preparare dal una crema ad una torta senza dover sporcare un sacco di pentole. Può frullare, tritare, soffriggere, cuocere a vapore, mescolare, triturare, pesare, emulsionare… tutto questo con solo un paio di tocchi.

Questo robot è stato creato come la grande scommessa di Lidl per competere con Thermomix, e devo dire che ci è riuscito. Col passare degli anni ha migliorato il design e le funzionalità, ma ha sempre mantenuto la sua essenza: essere un robot da cucina completo, facile da usare e ad un prezzo competitivo. Oggi possiamo scegliere tra due versioni a seconda delle nostre esigenze e del nostro budget: il Monsieur Cuisine Smart (più avanzato e moderno) e il Monsieur Cuisine Plus (più classico, ma ugualmente efficace).

Ecco come è il Monsieur Cuisine Smart

Se desideri un’esperienza più tecnologica e completa, il Monsieur Cuisine Smart è quello che farà per te. Per 399,99 euro, questo robot da cucina di Lidl include assolutamente tutto quello che potresti aspettarti da un elettrodomestico di alto livello. E la cosa migliore: senza abbonamenti, senza complicazioni e con un design molto moderno.

Cosa lo rende speciale?

Schermo touch da 8 pollici: visivo, intuitivo e con una velocità di risposta eccellente. Potrai vedere le ricette passo dopo passo come se stessi guardando un tutorial video.

visivo, intuitivo e con una velocità di risposta eccellente. Potrai vedere le ricette passo dopo passo come se stessi guardando un tutorial video. Più di 600 ricette preinstallate con istruzioni guidate (Cooking Pilot) e aggiornamenti mensili tramite WiFi.

con istruzioni guidate (Cooking Pilot) e aggiornamenti mensili tramite WiFi. Video Guided Cooking: in alcune ricette vedrai i passaggi in video, così da non perdere dettaglio. Ideale per i principianti.

in alcune ricette vedrai i passaggi in video, così da non perdere dettaglio. Ideale per i principianti. 10 programmi automatici: dalla fermentazione alla purea o alla cottura delle uova. Ha anche la pulizia automatica, cosa molto apprezzata.

dalla fermentazione alla purea o alla cottura delle uova. Ha anche la pulizia automatica, cosa molto apprezzata. Bilancia integrata: con una capacità massima di 5 kg, per pesare direttamente nel bicchiere.

con una capacità massima di 5 kg, per pesare direttamente nel bicchiere. Recipiente in acciaio da 4,5 litri con capacità utile di 3L , e maniglie ergonomiche (una frontale e due laterali) per una maneggevolezza più comoda.

, e maniglie ergonomiche (una frontale e due laterali) per una maneggevolezza più comoda. Controllo vocale e connessione WiFi: puoi collegarlo al tuo account utente per salvare ricette, pianificare i menu e perfino creare liste della spesa.

E cosa si può cucinare?

Zuppe, carni, pesci, verdure al vapore, impasti di pane o torta, frullati, marmellate, risotti, stufati… perfino yogurt e riso al dente. Ha una funzione di cottura lenta e una di cottura a bassa temperatura, perfetta per quei piatti che necessitano di cura. Inoltre, avendo una temperatura regolabile tra 37 e 130 gradi, puoi fare ogni tipo di ricetta con precisione.

In conclusione, se ami cucinare (o se non ti piace affatto ma vuoi mangiare bene senza sforzo), il Monsieur Cuisine Smart può essere il tuo migliore alleato.

Ecco come è il Monsieur Cuisine Plus

Se invece non hai bisogno di tutte queste funzionalità e preferisci qualcosa di più diretto ma altrettanto funzionale, il Monsieur Cuisine Plus ti conquisterà. Il suo prezzo è imbattibile: 199,99 euro, il che lo rende una delle migliori opzioni sul mercato per coloro che cercano un robot potente, senza complicazioni e con le funzioni più importanti.

Cosa offre questo modello?

10 velocità e un pulsante turbo con funzione di impulso.

con funzione di impulso. Programmi automatici per impastare, cuocere al vapore e soffriggere.

per impastare, cuocere al vapore e soffriggere. Display LCD retroilluminato, molto chiaro e facile da usare.

Bilancia integrata fino a 5 kg con funzione tara.

con funzione tara. Recipiente in acciaio inox smontabile con coperchio di riempimento.

con coperchio di riempimento. Funzione di rotazione a sinistra, ideale per mescolare senza triturare (perfetto per stufati e zuppe).

ideale per mescolare senza triturare (perfetto per stufati e zuppe). Timer fino a 90 minuti e temperatura regolabile tra 37 e 130ºC.

e temperatura regolabile tra 37 e 130ºC. Vaporiera doppia, spatola, cestello per la cottura e accessorio per sbattere inclusi.

Questo modello non ha connessione WiFi né touchscreen, ma non ne ha bisogno. Compensa con la sua robustezza, facilità d’uso e il fatto che fa molto bene ciò che promette. È ideale per le famiglie, per coloro che stanno iniziando a cucinare, o per coloro che semplicemente vogliono risparmiare tempo ogni giorno senza complicarsi.

Quale scegliere: Smart o Plus?

Tutto dipende da ciò di cui hai bisogno. Se sei una persona molto visuale, ti piace sperimentare in cucina, provare nuove ricette ogni settimana e sei attratto dalla tecnologia, il Monsieur Cuisine Smart è per te. Il suo schermo, le ricette guidate, il sistema di aggiornamenti e il suo design ti conquisteranno.

Ma se quello che vuoi è un robot efficiente, facile da usare e senza complicazioni, il Monsieur Cuisine Plus è più che sufficiente. Inoltre, costa la metà. È un acquisto sicuro e pratico, soprattutto se cucini piatti base ogni giorno e non hai bisogno di così tante opzioni.

