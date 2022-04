Non fidarsi del rally di borsa: “Non sono preparati al rallentamento del Pil”

Gli investitori non dovrebbero fare affidamento sul recente ripresa delle borse europee. È il consiglio dato dagli strateghi di Banca d’America (BofA)che sottolineano come gli aumenti delle azioni nel Vecchio Continente (i Stoxx 600 è rimbalzato del 10% dai minimi di inizio marzo) indicano che il mercato “non è ancora pronto per il prossimo deterioramento della dinamica di crescita” che deriverà dalla guerra in Ucraina.

“Lo Stoxx 600 ha guadagnato il 10% nell’ultimo mese, invertendo completamente il forte calo verificatosi dopo l’invasione russa dell’Ucraina”, sottolineano questi analisti, che affermano di averlo fatto in base a diversi fattori. “L’umore del rischio è stato favorito da un calo del 50% dei prezzi del gas in Europa , “mentre svanisce la minaccia di sanzioni e interruzioni dell’approvvigionamento energetico”; “continuo miglioramento delle stime dell’utile per azione” con lo Stoxx 600 EPS a 12 mesi che sale a nuovi massimi storici; e dalla forte crescita degli Stati Uniti, il cui PMI è salito a 59 nel mese di marzo.

Tuttavia, BofA invita alla cautela e chiede agli investitori di non essere eccessivamente sicuri. “Sebbene il sell-off post-invasione abbia portato lo Stoxx 600 a scendere significativamente al di sotto del suo valore equo, il rimbalzo da allora ha cancellato quella sottovalutazione, lasciando il mercato in linea con l’attuale PMI dell’Eurozona di 54”, ma “Prevediamo un notevole indebolimento della crescita nell’area dell’euro nei prossimi mesi a causa della crisi dei prezzi dell’energia, della scomparsa dello slancio della riapertura, dell’impulso fiscale negativo e del rallentamento della crescita della massa monetaria”, sottolineano gli esperti della banca statunitense.

In effetti, prevedono che il PMI dell’Eurozona “scenda a 49 nel terzo trimestre”. “Lo consideriamo i rischi sono sbilanciati al ribassodato l’indebolimento delle prospettive di crescita globale, poiché la crescita statunitense sarà frenata da una crescita dei salari reali profondamente negativa (che pesa sui consumi), da un calo del ciclo delle scorte e da un indebolimento del ciclo del credito a causa dell’aggressivo inasprimento dei tassi da parte della Fed”, lui dice.

In altre parole, il peggio non è ancora passato. E ci sono alcuni segnali nel mercato che fanno o indicano. Secondo questi analisti, il mercato ha resistito ma “i ciclici sono crollati drasticamente, aprendo la più grande sottovalutazione dei ciclici rispetto ai difensivi in ​​relazione al fair value macro implicito registrato”. Ciò suggerisce, commentano, che a differenza del mercato a livello di indice, “La performance dei settori europei rappresenta già una significativa perdita di slancio della crescita”.

In particolare, i settori ciclici sensibili ai tassi di interesse, quali banchee quelli difensivi, come il farmacista“hanno smesso di rispondere all’aumento dei rendimenti obbligazionari, allineandosi invece con l’indebolimento delle prospettive macroeconomiche”, osservano gli analisti di BofA.

NUOVA CADUTA DEL 10% NEL MERCATO AZIONARIO EUROPEO

“Rimaniamo negativi con le azioni europee”, sottolineano nel loro ultimo rapporto strategico. Ed è quello, le loro proiezioni PMI “sono coerenti con un ulteriore calo del 10% per le azioni europee“.

BofA rimane neutrale sui ciclici rispetto ai difensivi poiché “hanno già un prezzo per notizie macro negative che prevediamo si concretizzeranno”. Tra i difensivi, gli esperti della banca continuano a sovrappesare servizi pubbliciil alimentazione e le bevande e il beni personali e per la casamentre sottopesano il finanza diversificata e il assicurazione tra i ciclici.

La sua posizione è ‘neutrale’ con il banche, nonostante la sua recente sottovalutazione dei rendimenti obbligazionari, poiché “il contesto macroeconomico sempre più sfavorevole indica rischi al ribasso”. E sono anche cambiati beni strumentali da sottopeso a peso di mercato, poiché “la sottoperformance dell’11% da settembre significa che le nostre proiezioni macro non implicano ulteriori ribassi”.