Non farti cogliere impreparato dal caldo: prepara la tua casa per essere sempre fresco con la novità che fa tendenza in Decathlon

Non farti cogliere impreparato dal caldo: prepara la tua casa per essere...

Anche se siamo ancora in primavera, non c'è dubbio che molte persone stanno già pensando all'arrivo dell'estate, quindi è inevitabile iniziare a sognare le pomeriggi di divertimento e relax che si possono godere nel comfort del nostro giardino. Questa anticipazione cresce ancora di più se pensiamo alle alte temperature e alle lunghe giornate sotto il sole. In questo contesto, preparare le nostre case per combattere il caldo diventa una priorità. Fortunatamente, Decathlon ha anticipato le nostre esigenze con una soluzione rinfrescante che non solo promette sollievo dal calore ma anche divertimento senza limiti. Una novità di Decathlon che, nel caso tu abbia un giardino, o una casa con terrazza, sarà inevitabile che vorrai avere senza indugi.

La nuova proposta di Decathlon per l'estate

La piscina Ultra XTR Frame Intex di Decathlon non è una semplice piscina smontabile; è un prodotto realizzato con la massima qualità per massimizzare la durata e il comfort. Con dimensioni generose di 549 cm di diametro e 132 cm di altezza, questa piscina rotonda ha una capacità impressionante di 26.423 litri, rendendola l'opzione ideale per le famiglie numerose o per coloro che amano le riunioni sociali in estate.

Design elegante e funzionale

Il design della piscina è elegante e funzionale. Il colore grigio scuro dell'esterno si abbina armoniosamente con l'interno blu che simula il mosaico, offrendoci non solo funzionalità ma anche un aspetto estetico che completa qualsiasi giardino. Inoltre, è dotata di un depuratore di sabbia con una capacità di filtrazione di 7.900 litri all'ora, garantendo che l'acqua rimanga pulita e chiara per un periodo di tempo più lungo.

Montaggio semplice e benefici

Uno dei maggiori timori nell'acquistare una piscina di queste dimensioni è il montaggio. Tuttavia, la piscina Ultra XTR Frame Intex è progettata per un montaggio semplice. In circa 60 minuti, seguendo le chiare istruzioni incluse, puoi averla pronta da riempire. La sua struttura tubolare in acciaio galvanizzato rivestito con epossidico antiruggine e anticorrosione garantisce durata e resistenza agli elementi.

Avere una piscina in casa comporta numerosi vantaggi. Oltre al chiaro sollievo dal calore, permette di promuovere l'attività fisica attraverso il nuoto, un'attività riconosciuta per i suoi numerosi benefici per la salute cardiovascolare e muscolare. Inoltre, essendo smontabile, possiamo installarla durante la stagione estiva e poi smontarla per l'inverno in modo che non occupi spazio. Una piscina perfetta da condividere con la famiglia o con gli amici.

Sicurezza e manutenzione

La sicurezza è una priorità per Decathlon. Ecco perché la piscina include una scala di sicurezza che garantisce un facile e sicuro accesso per tutti gli utenti, a partire dai 6 anni di età. Inoltre, la copertura inclusa non solo aiuta a mantenere l'acqua pulita, ma assicura anche che la piscina sia sicura quando non è in uso.

Decathlon ha colpito nel segno con il prodotto perfetto per passare un'estate senza caldo. La piscina smontabile rotonda Ultra XTR Frame Intex di Decathlon rappresenta un eccellente investimento per coloro che cercano di migliorare la loro qualità della vita durante i mesi estivi. Con un'installazione facile, una manutenzione semplice e ore interminabili di divertimento garantito, questo prodotto si posiziona come un'opzione ideale per trasformare qualsiasi giardino in un rinfrescante paradiso estivo. Per quanto riguarda il prezzo, Decathlon la vende a 899 euro, quindi non c'è niente di meglio che fare questo piccolo investimento per godere di un prodotto che poi potrai sfruttare tutte le estati.

