Non è Columbia, è Lidl! Scopri la giacca termica per la montagna che spopolerà questo autunno

Il freddo è alle porte e stiamo tutti cercando una giacca calda, comoda e al tempo stesso di design. Di solito, tutto ciò significa spendere una somma considerevole in marchi specializzati come Columbia, The North Face o simili. Eppure, ancora una volta, Lidl ha sorpreso tutti con un lancio che promette di rivoluzionare il mercato: la sua giacca termica ibrida da uomo, un capo che sembra provenire da un negozio di abbigliamento da montagna di alta qualità, ma che in realtà si può trovare nel supermercato a un prezzo imbattibile di 19,99 euro.

La prima cosa che colpisce di questa giacca è il suo aspetto. Ha un design moderno e sportivo, con linee che ricordano molto quelle dei marchi tecnici più famosi. Ma non si limita solo all’estetica, è realizzata con un tessuto esterno che respinge l’acqua grazie alla finitura BIONIC-FINISH® ECO, una tecnologia rispettosa dell’ambiente che non utilizza prodotti chimici dannosi e che allo stesso tempo protegge da un’umidità leggera. All’interno, presenta un morbido pile che fornisce calore e, allo stesso tempo, consente la traspirazione, evitando l’accumulo di sudore se la si indossa durante una passeggiata o un’escursione. In poche parole, soddisfa tutte le esigenze di una buona giacca da montagna.

La giacca termica economica di Lidl

Un altro vantaggio di questo capo sono i numerosi dettagli pratici che include. Ha un collo alto per proteggere dal vento, una cerniera integrale con protezione per il mento, tasche con chiusura (inclusa una sul petto per tenere a portata di mano gli oggetti più importanti) e anche polsini con apertura per il pollice, che aiutano a mantenere il calore e impediscono alle maniche di salire. Inoltre, la parte posteriore è leggermente più lunga, fornendo una protezione extra nei giorni freddi. Tutto ciò, unito ad una rifinitura molto curata, fa pensare che potrebbe facilmente costare tre o quattro volte di più in qualsiasi negozio di sport.

Tema della sostenibilità è anche presente, un aspetto che i consumatori apprezzano sempre di più. La giacca è realizzata con fino al 96% di poliestere riciclato, utilizza cerniere YKK fatte di materiali riciclati e ha la certificazione GRS, che garantisce la sua bassa impronta ambientale. In altre parole, Lidl non solo offre un prezzo basso, ma si impegna anche a produrre in modo più sostenibile.

Per quanto riguarda il prezzo, la giacca di Lidl è imbattibile. Mentre una giacca simile di Columbia o The North Face potrebbe costare tranquillamente tra 80 e 150 euro, Lidl la vende per meno di 20. Molti esperti l’hanno già definita come uno degli affari dell’anno, e non è difficile capire perché. Un capo tecnico, versatile e ben rifinito a questo prezzo è difficile da trovare, il che induce molti clienti a non pensarci due volte prima di acquistarla.

Il bello è che non è solo per la montagna. Grazie al suo stile sobrio e moderno, disponibile in colori come blu navy o nero, si adatta perfettamente anche alla vita di tutti i giorni in città. È leggera, pratica e facile da abbinare, quindi è perfetta sia per andare a lavoro, sia per fare una passeggiata o per una gita fuori porta nel fine settimana. Questo è esattamente ciò che la rende un must di questa stagione, oltre al suo prezzo.