Non devi spendere una fortuna per sandali comodi: Primark fa furore con questi a 8 euro.

Sappiamo che Primark offre sempre abiti e accessori al miglior prezzo. Se devi rinnovare le tue scarpe per questa estate, abbiamo quello che stai cercando, perché Primark fa incetta con sandali da 8 euro.

Sono disponibili in vari colori, quindi potrai scegliere quello che ti piace di più o comprane due per questo prezzo.

Primark fa incetta con sandali da 8 euro

Sono sandali con cinturini e fibbie doppie, in stile alla moda da diverse stagioni.

In quattro colori diversi

Anche se sul sito web non sono specificati i materiali, devi sempre fare attenzione all’etichetta per poterli lavare o mantenerli correttamente e farli durare più a lungo nel tempo.

Inoltre, sono disponibili in quattro tonalità diverse. Il nero è quello che ti valorizza di più e si abbina meglio a una maggiore quantità di abiti. Non esiterei a prenderne uno di questo colore e un altro paio per poterli abbinare.

Hai lo stesso modello disponibile anche in marrone chiaro. Sai che sono sandali bassi e per questo sono ideali per la loro comodità. Li potrai indossare con jeans, gonne e vestiti, e anche per andare in spiaggia se ti va.

Il colore arancione è uno di quelli che sono di tendenza in questa stagione. Primark lo sa e per questo ti offre questo sandalo in questa tonalità per non passare inosservata. Se compri questo e il nero, farai la differenza e non sembrerà che indossi lo stesso modello.

Infine, il bianco è un altro colore che si abbina a ogni tipo di abbigliamento e soprattutto a tutti i colori. Puoi acquistarlo anche nel negozio fisico di Primark.

Dove puoi trovarle

Questo sandalo top e ideale per l’estate ha un prezzo di 8 euro, quindi adatto a tutte le tasche e per questo puoi comprarne due di colori diversi. Le taglie vanno dalla 36 alla 41, ma dipende dal modello se è disponibile o meno la tua taglia.

Al momento, queste scarpe devono essere acquistate nel negozio fisico di Primark. Poiché anche se l’intenzione di questo negozio low cost è di avere un sito web anche in Italia, al momento non è