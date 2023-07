Non continuare a distruggere le tue unghie con il gel: scopri quale è la nuova manicure che le protegge e rinforza.

Mantenere delle belle mani ha il suo trucco. Se vuoi una manicure perfetta, puoi sempre ricorrere alle novità del momento per farla durare di più. Le unghie in gel sono solitamente belle e durature, ma nel tempo possono danneggiare le unghie. Per questo ci sono alternative come una nuova manicure che le cura e che sta spopolando.

Perché prendersene cura è una massima se non vuoi che si graffino o si rompano senza senso in poco tempo.

La nuova manicure che cura le tue unghie

Parliamo della manicure BIAB (Builder in a bottle), che come affermato su Treatwell, è appositamente pensata per soddisfare le esigenze di chi si mangia le unghie, delle dipendenti dall’acrilico e per farle crescere più sane, forti e lunghe.

In particolare, si tratta di uno smalto lanciato dal marchio britannico The Gel Bottle. Tra le sue caratteristiche, vale la pena sottolineare che offre un gel pigmentato, flessibile e rinforzante. In questo modo hai la sicurezza di essere sempre impeccabile e le tue unghie saranno rinforzate con un semplice gesto.

Inoltre, per tua informazione, si tratta di un prodotto vegano in quanto privo di crudeltà verso gli animali e senza l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi.

La stessa azienda, sul suo sito web, spiega che si tratta di una gamma di gel versatili ideali per modellare forme e/o creare estensioni. Possono essere usati come base, in quanto sono un primer e una base tutto in uno, inoltre sono facili da rimuovere.

Inoltre, nei loro consigli di applicazione, fanno sapere che questo gel che protegge già le tue unghie ha una forte pigmentazione e puoi coprire l’intera unghia con un solo strato, anche se per ottenere i migliori risultati possibile consigliano di passare due strati.

Tieni presente che devi strofinare l’unghia con l’acetone prima di applicare lo strato di base e ciò è perché rimuove l’olio, la polvere e disidrata l’unghia per far aderire meglio questo strato. Uno dei risultati più evidenti della manicure BIAB è che è duratura, come altre, ma in questo caso ci assicuriamo di proteggere le unghie e che non si rovinino nel tempo.

Dal marchio specificano inoltre che altri prodotti come “scrub-fresh” o “prep-n-wipe” faranno staccare l’unghia. E affermano che possiamo applicare BIAB come base. Ciò si ottiene applicando uno strato sottile sull’unghia naturale o sulle tip.

