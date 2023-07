Non comprate assolutamente questo mobile da ikea! Ecco perché.

State traslocando o state pensando di riorganizzare completamente la vostra casa per l’arrivo dei giorni belli? Se avete in programma di cambiare i mobili della vostra casa, avrete sicuramente pensato di fare un salto da Ikea. Il gigante dell’arredamento è infatti un punto di riferimento per mobili accessibili a tutti, sia per coloro che odiano il fai-da-te che per coloro che cercano di risparmiare qualche soldo. Tuttavia, vi sconsigliamo vivamente di acquistare un particolare mobile.

Ikea: il re dell’arredamento

Come il marchio svedese è diventato un punto di riferimento mondiale?

L’esperienza Ikea

Ikea non è solo un negozio di oggetti di ogni tipo, è anche un’esperienza vera e propria. Andare da Ikea richiede di solito una giornata intera e si prende il tempo per mangiare qualcosa. Il loro marchio è diventato un vero e proprio universo, ma come fa il marchio a mantenere una clientela così fedele?

Prodotti diversi e vari

Il marchio proveniente dal paese nordico è conosciuto principalmente per i suoi mobili riconoscibili tra tutti. Tra i più iconici del marchio, abbiamo in cima alla lista il ripiano o la cassettiera bianca molto semplice da montare e a basso prezzo.

Ma lontano dal riposarsi sugli allori, Ikea propone anche prodotti di ogni tipo come piccoli accessori per l’organizzazione, utensili per la cucina e il bagno, prodotti all’avanguardia tecnologica. E anche oggetti decorativi che vanno dai quadri alle lampade, passando per i tappeti e le piante, ma anche alimenti con il suo ristorante e il suo reparto che vende le sue famose polpette di carne.

Prezzi sempre convenienti

Se il marchio non è propriamente una marca scontata, si tratta comunque di una marca che propone prezzi molto vantaggiosi considerata la qualità dei prodotti, che possono durare per molti anni, e rispetto ai prezzi medi sul mercato. Molti pensano che il marchio offra i migliori mobili per l’organizzazione.

Un mobile decisamente complicato

Vi spieghiamo perché dovreste evitare questo mobile!

Un mobile diverso dagli altri

Se la grande maggioranza dei mobili Ikea è nota per essere semplice ed efficiente da montare, sia le menzionate mensole, sia i letti e persino le cucine complete, un mobile fa eccezione nel perfetto paesaggio di Ikea.

L’armadio Pax

Il mobile in questione è l’armadio chiamato Pax. Questo costituisce un vero e proprio armadio guardaroba con uno spazio per gli abiti, cassetti e uno spazio per i ripiani. La difficoltà del suo montaggio è dovuta al fatto che è personalizzabile. Ci sono quindi diversi modi per montarlo.

Una fonte di stress

Se questo armadio sembra a prima vista abbastanza semplice da montare perché è fisicamente piuttosto basilare, ma non fatevi ingannare dalle apparenze! Molti utenti concordano sul fatto che montare questo armadio “causa un vero e proprio aumento dello stress”. Esistono persino numerosi tutorial su YouTube per guidare i coraggiosi fai-da-te nel montaggio di questo armadio, e a ragione! A meno che non siate innamorati di esso, vi consigliamo di optare per un altro modello.