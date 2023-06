Non ci sono altre simili: ecco le Nike bianche di Decathlon che stanno volando via come dei panini caldi.

Si avvicina l’estate e se stai cercando delle scarpe sportive che siano belle, trendy e perfette per questa stagione, niente di meglio che acquistare il modello che sta spopolando in uno dei negozi sportivi più importanti. Stiamo parlando delle Nike bianche che puoi trovare da Decathlon, che si stanno vendendo come il pane fresco, per cui siamo sicuri che non le vorrai lasciare scappare.

Le scarpe Nike che stanno spopolando da Decathlon

Decathlon è diventato, senza dubbio, uno dei negozi imprescindibili nel mondo dello sport. La sua varietà di prodotti e la sua eccellente rapporto qualità-prezzo lo rendono uno dei preferiti da molti atleti, sia dilettanti che professionisti. E anche se di solito si distingue sempre per avere prodotti lanciati attraverso il proprio marchio, la verità è che ha anche quelli che appartengono a grandi firme sportive come ad esempio Nike, della quale, ha ora le sue migliori scarpe.

Ci stiamo riferendo alle scarpe Nike che vedete nell’immagine. Le scarpe da tennis Nike Zoom Prestige per uomo, con cui Decathlon sta spopolando in vendite. Tanto è vero che già avvisa dal suo negozio online di non tardare ad acquistarle, perché rimangono solo gli ultimi pezzi.

Queste scarpe, progettate per la pratica del tennis in campo coperto, sono uno dei prodotti di punta di Nike, e sono diventati i favoriti di molti giocatori grazie al loro comfort, sostegno e resistenza, ma sono anche le più desiderate per l’uso quotidiano.

In particolare, questo modello ha un’unità Nike Zoom Air nel tallone e un sistema chiamato Dynamic Fit, per garantire stabilità e supporto e, con questo, ottenere movimenti migliori in campo. Una calzatura sportiva che ti farà sentire come un vero tennista, anche se, come diciamo, le puoi usare per altro.

Grazie al suo design moderno ma elegante e a quel colore bianco che è di tendenza, sono infatti le scarpe sportive ideali da abbinare ad esempio con una maglietta basica bianca e un semplice paio di jeans, o dei bermuda quando arriverà l’estate.

Cosa aspetti? Decathlon ha dimostrato ancora una volta di avere prodotti di alta qualità, che nessuno dei suoi clienti vuole lasciarsi scappare. E se anche tu le vuoi, devi sapere che il loro prezzo adesso è di 108,99 euro. Corri a prenderle prima che si esauriscano!