Non cercare oltre: questi colori saranno di tendenza quest’estate e ti spieghiamo il motivo.

I colori che saranno di tendenza quest’estate ti salveranno da un imbarazzo, se stai comprando abiti per questa stagione, devi cercare queste tonalità. Il colore è uno degli elementi a cui prestiamo più attenzione. Appena appare uno degli elementi che si distinguano da soli, è il tono che fa sì che ogni capo si adatti a noi. Il tipo di pelle, in estate più abbronzata o le tinture, più bionde in questi giorni, è ciò che determina i colori della stagione.

I colori che saranno di tendenza quest’estate

Il verde è il colore dell’estate. Se c’è un colore che vedremo sugli abiti e gli accessori, è il verde, arriva con molta forza e diventa uno dei basici per ottenere lo stile che cerchiamo. Un colore che enfatizza l’abbronzatura e si abbina alla perfezione con bionde o more.

Il regno del bianco è iniziato. Se vuoi farti notare con un tono estremamente estivo, quello è il bianco. Difficilmente potrai sfuggirgli quest’estate, sta benissimo e puoi abbinarlo a quasi tutto il tuo guardaroba. Un tocco ibizenco non guasta mai e meno in questi giorni in cui l’aria boho, hippie impregna tutto.

L’amore per il rosa arriva anche in estate. È una tonalità che suscita passione e che non passa mai di moda. Potrai aggiungerla al tuo guardaroba in una stagione in cui l’amore è molto presente. Alla natura e a tutti quei passi che stai facendo in una vacanza in cui gli eventi hanno come protagonista questa tonalità.

Punta tutto sul nero. Come il bianco, il nero nella sua versione estiva e notturna è ancora presente. È sinonimo di eleganza e durante tutto l’anno sarai pronta a offrire il meglio, incluso in estate che può stare benissimo con tonalità dorate o piantati che lo accompagnano.

L’azzurro scuro coprirà di gloria un’estate di quelle in cui il mare e la piscina saranno le protagoniste. Potrai vivere appieno dei giorni di pura gioia con una tonalità vibrante che porta calma e tranquillità, proprio quello che cerchiamo in vacanza. Fai scorta di capi di questo colore, sono un buon basico nell’armadio.

