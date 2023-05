Non c’è niente di meglio: ecco il piano cottura a induzione portatile di Ikea.

Quando si tratta di installare la cucina, ci sono diversi tipi tra cui scegliere, come il tradizionale gas di sempre, la vitroceramica, l’induzione o l’elettrico, ognuno con i suoi vantaggi e forse anche svantaggi a seconda di ogni persona, ma tutti perfetti per preparare tutti i tipi di pasti a casa tua. Oggi ti mostriamo una piastra portatile a induzione di Ikea che è super pratica sia per averla a casa che per portarla in macchina o in qualsiasi altro luogo in cui puoi collegarla… ed è davvero economica!

Ikea offre nel suo ampio catalogo tutto il necessario per allestire e attrezzare la tua cucina senza che ti manchi il minimo dettaglio, sia per allestirla in casa che in modo più portatile e per poterti godere qualsiasi pasto della giornata all’aria aperta o in qualsiasi altro spazio.

La piastra di induzione portatile di Ikea che ti piacerà

Si tratta della Piastra portatile a induzione TILLREDA, una piastra super pratica che potrai sfruttare molto poiché occupa poco spazio, quindi potrai riporla e tirarla fuori ogni volta che ne avrai bisogno e senza averla sempre a vista come se fosse una di quelle che di solito si installano in cucina. Attualmente ha un prezzo di 59 euro, un affare poiché veramente puoi sfruttarla molto a lungo, quindi ti ripagherà rapidamente.

Questa fantastica piastra di induzione portatile di Ikea fornisce una zona cottura con il sistema di induzione, un fornello portatile perfetto quando la tua cucina è molto piccola o vuoi avere una zona di cottura aggiuntiva, poiché puoi facilmente spostarlo e riporlo senza occupare quasi spazio quando hai bisogno di avere il piano di lavoro libero. Il negozio svedese offre due anni di garanzia con l’acquisto.

Ha un pannello di controllo tattile a pressione che ti permetterà di regolare il calore in modo preciso e semplice, basterà premere i simboli + e – per scegliere il livello di calore desiderato. La zona di cottura è di 17,5 cm, con una potenza di 2.000 W e una tensione di 220-240 V. Come tutte le piastre a induzione, è veloce e molto efficiente dal punto di vista energetico, con una tecnologia che consente di trasferire il calore direttamente ai recipienti, che devono avere una base magnetica come in qualsiasi altra piastra di questo tipo.

È molto importante che tu tenga presente che questa piastra di induzione portatile di Ikea deve essere utilizzata sempre su una superficie piana e stabile affinché il suo utilizzo sia completamente sicuro. Per quanto riguarda le sue dimensioni, misura 27 cm di larghezza, 30,5 cm di profondità e 6,2 cm di altezza, con un peso di 2,40 kg.