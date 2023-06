Nike: Il leggendario marchio offre promozioni incredibili per la stagione estiva, scoprile!

Per dare il benvenuto a una nuova stagione, tendiamo a cercare delle offerte vantaggiose. Il leggendario marchio Nike sa bene che molti vorrebbero articoli scontati in questo momento.

Per l’estate, ha deciso di abbassare i prezzi su molti prodotti e ce n’è per tutti i gusti. Scopri nei seguenti paragrafi i prezzi ridotti proposti dal gigante americano!

Nike: Scarpe scontate per l’estate!

Il marchio americano colpisce duro per la stagione estiva 2023 con la sua promozione. Infatti, Nike ha deciso di abbassare i prezzi con sconti fino al 45% su alcune paia. Ciò che rende interessanti queste offerte estive è la varietà di modelli disponibili. Avete molte possibilità di trovare delle sneakers a prezzi ridotti che vi piaceranno!

Il gigante americano delle scarpe e dell’abbigliamento sportivo sta offrendo uno sconto del 20% su un paio leggendario. Stiamo parlando delle Nike Air Max Plus donna, uno dei modelli più popolari al momento. Queste scarpe sono apprezzate per la loro leggerezza, rendendole un must per gli appassionati di sport. Al momento, costano 151,97 € anziché 189,99 €!

Anche coloro che amano le scarpe adatte a tutti i tipi di terreno e che amano fare esplorazioni saranno conquistati. Infatti, il marchio ha pensato a uno sconto sulle sneakers resistenti. Le Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE sono delle nuove scarpe uscite quest’anno. Se vi interessano, è meglio approfittarne mentre sono in promozione!

Oltre ad essere una novità, il prezzo delle Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE è stato ridotto del 45%. Invece di costare 179,99 €, ora costano solo 98,97 €. Questo nuovo modello del marchio sicuramente farà impazzire quest’estate. Oltre al design moderno e piacevole, è particolarmente resistente!

Sconti da non perdere su scarpe!

Anche le Nike Air Force 1 Sculpt hanno diritto a sconti per quest’estate. Questo modello è ideale da indossare in città con un look più casual. Saranno particolarmente tentati coloro che adorano il marchio e non è necessario essere appassionati di sport. Queste belle scarpe hanno un design molto elegante che si adatta perfettamente agli stili di oggi!

Il prezzo di queste Nike Air Force 1 Sculpt è attualmente scontato del 30%. Quindi perché non approfittarne? Per coloro che non lo sanno, il prezzo reale di un paio di queste scarpe è di 139,99 €. Con la promozione estiva del marchio, potete acquistarle per soli 97,97 €. Considerando che si tratta di una scarpa che potete indossare tutti i giorni, perché non comprarla?

Rimanendo sulle scarpe “non troppo sportive” e che si possono indossare ovunque, le Nike Court Vision Low Next Nature sono anche scontate. Si tratta di un paio con un design immutabile che tutti dovrebbero indossare. Queste sneakers ultra confortevoli possono infatti abbinarsi a quasi tutti i look!

Se le Nike Court Vision Low Next Nature vi interessano, sappiate che sono scontate del 34%. Quindi, se normalmente costano 74,99 €, potete acquistarle per soli 48,97 € attualmente. Si tratta di un modello esclusivo e con questo sconto, acquistare queste scarpe sarebbe una scelta intelligente. Sarebbe un peccato perdere questa offerta proposta dal marchio!

Nike: Non solo scarpe in promozione!

È vero che quando si dice “Nike”, molti tendono a pensare alle scarpe. Molte persone dimenticano che il marchio americano vende anche molti altri articoli. Quindi sappiate che non sono solo le paia di scarpe a beneficiare di un abbassamento dei prezzi al momento. Infatti, anche gli accessori sono soggetti a sconti!

La Nike Utility Power è la borsa in promozione che tutti i fan del marchio dovrebbero acquistare. Potrete inserire l’essenziale durante i vostri spostamenti per attività sportive. E con la promozione, costa 38,47 €. Come sapete, le promozioni non durano per sempre, quindi se un articolo vi interessa, meglio acquistarlo subito!