Niente pesi, niente bilancieri: Lidl ha il miracolo sportivo che ti serve per meno di 5 euro

In un’epoca in cui il mondo del fitness sembra essere dominato da allenamenti intensivi, palestre piene di macchine e accessori sempre più sofisticati, Lidl offre un’alternativa semplice, pratica e conveniente. Parliamo del suo pedometro 3D, un piccolo dispositivo pensato per misurare i tuoi passi, la distanza percorsa e le calorie consumate, venduto a un prezzo incredibile di soli 4.99 euro. Un costo quasi simbolico per un apparecchio che promette di essere il partner ideale per chi desidera mantenersi attivo senza dover investire in pesi, manubri o costosi smartwatch.

Il Pedometro 3D economico di Lidl

Il pedometro di Lidl, marchiato Crivit, è disponibile in colori di base come nero e viola ed è dotato di un sensore 3D ad alta sensibilità. Questo permette al dispositivo di funzionare perfettamente anche se tenuto in tasca, su un portachiavi o nella giacca, senza la necessità di attaccarlo alla cintura come avveniva con i modelli più vecchi. Le sue dimensioni ridotte, appena 4,7 x 6,7 x 1,4 centimetri e un peso di soli 37 grammi, lo rendono un accessorio quasi invisibile che può essere portato ovunque. Inoltre, include una clip di fissaggio per chi preferisce agganciarlo ai vestiti durante le passeggiate o gli allenamenti.

Oltre a contare i passi, il dispositivo offre diverse funzioni che lo rendono eccezionale per la sua fascia di prezzo. Tra queste, la possibilità di impostare l’altezza, il peso e la lunghezza del passo, fornendo dati più personalizzati per ogni utente. Il display LCD retroilluminato mostra informazioni sul numero di passi, la distanza totale percorsa, il tempo impiegato, la velocità raggiunta, le calorie consumate e perfino i grassi bruciati, oltre a funzioni aggiuntive come l’ora e la temperatura ambiente. Tutto questo con una memoria che dura fino a 7 giorni, consentendo un monitoraggio settimanale senza la necessità di segnare nulla manualmente.

Uno dei suoi punti di forza è la semplicità, dato che non necessita di applicazioni per smartphone o sincronizzazione con il telefono, un aspetto molto apprezzato da quegli utenti che cercano un dispositivo diretto, facile da usare e senza complicazioni tecnologiche. Funziona con una batteria CR2032 inclusa, ha un sistema di spegnimento automatico dopo tre minuti di inattività per risparmiare energia e, come è abitudine per i prodotti Lidl, offre una garanzia di tre anni. In sintesi, un accessorio semplice, economico e affidabile.

Il successo di questi prodotti è legato alla crescente tendenza di fare più passi al giorno come parte di uno stile di vita salutare. Le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità suggeriscono di raggiungere almeno 150 minuti di attività moderata a settimana, e avere un pedometro aiuta a rendere questo obiettivo più concreto. Per molte persone, vedere quanti passi hanno fatto nel corso della giornata è un incentivo in più per fare una passeggiata dopo il lavoro, scegliere le scale al posto dell’ascensore o fare una camminata più lunga nel fine settimana.

Lidl, noto per offrire accessori sportivi a prezzi molto competitivi, riesce con questo pedometro a rendere il monitoraggio dell’attività fisica accessibile a tutti. Rispetto agli smartwatch, che possono costare oltre 100 euro e spesso includono funzioni non utilizzate da tutti, questo piccolo dispositivo offre l’essenziale al prezzo di un pasto da asporto. Questa proposta si allinea alla filosofia pratica e accessibile che caratterizza la catena tedesca: offrire prodotti utili, di qualità decente e a prezzi alla portata di tutti.