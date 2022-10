Niente persiane, niente tendine: la soluzione Ikea che ti permette di dormire al buio con la finestra aperta

In Spagna è comune trovare case con persiane, un’usanza che non è condivisa nel resto d’Europa a causa della mancanza di luce in molti paesi. Tuttavia, ci sono già nuove case che non hanno tapparelle o qualche sistema per coprire la luce che entra dalla strada, il che è un fastidio per molti inquilini.

Invece di fare un piccolo lavoro o lasciare soldi per installare le tende, Ikea ha un prodotto che ha deliziato i clienti. Questa è la tenda opaca Frytur. “Utilizza il telecomando incluso o l’app Ikea TRÅDFRI sul tuo telefonino per regolare le tapparelle del letto. Il tessuto opaco impedisce alla luce esterna di entrare. È l’ideale per le camere da letto.” Dal letto puoi modulare la luce che vuoi che entri nella tua stanza. Un prodotto molto apprezzato che puoi acquistare per 159 euro.

Ikea abbassa uno dei suoi tappeti più famosi

Ci sono prodotti Ikea che sono già quasi iconici perché sono popolari. È quello che è successo con questo tappeto che il colosso svedese ha ora ridotto a 10 euro. È una delle offerte più succulente del famoso negozio di mobili.

Il modello di tappeto in questione è il “Tiphede”. Ha dimensioni di 120 per 180 centimetri. È realizzato in cotone nei colori della terra, il che lo rende un tessuto molto facile da combinare. È ideale per una camera da letto così come per un soggiorno o una sala da pranzo. Forse per questo è uno dei suoi articoli più venduti.La sua versatilità cromatica non è l’unico vantaggio di questo prodotto. Anche la sua facilità di pulizia. Lasciarlo come nuovo è semplice come metterlo in lavatrice.

Oltre a una lunghezza di 180 centimetri e una larghezza di 120, ha uno spessore di due millimetri.

Il tappeto è realizzato al 100% in cotone e si restringe al massimo del 5%. Non lavare a secco e stirare a temperatura inferiore a 150 gradi. Per asciugarlo devi appenderlo.

