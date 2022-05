Neymar definisce Vinicius Jr. il miglior giocatore del mondo davanti a Karim Benzema e Kylian Mbappe

La star del calcio brasiliano Neymar ha dichiarato il compagno di squadra della nazionale Vinicius Jr. il miglior giocatore del mondo dopo il gol della vittoria nella finale di UEFA Champions League di sabato. Vinicius Jr. ha segnato l’unico gol del Real Madrid nella vittoria per 1-0 sul Liverpool a Parigi, ottenendo un cross di Fede Valverde poco prima dell’ora mentre i Blancos resistevano. Il trionfo del Real Madrid è stato il 14esimo titolo di Champions League. La sua grande prestazione nella partita ha spinto Neymar a fare una bella dichiarazione in una stagione in cui Karim Benzema è sembrato il prossimo vincitore del Pallone d’Oro, con il compagno di squadra del PSG di Neymar Kylian Mbappe dovrebbe essere un contendente.

“Mbappe ha fatto un’ottima stagione, anche Benzema. Ma da quello che ho visto, Vinicus Junior è il miglior giocatore del mondo”, ha detto Neymar in un intervista a TNT Sports Brasile.

Dato che Neymar gioca con Mbappé per il club e Vinicius Jr. per il paese, può offrire una prospettiva unica sulla situazione. Al termine di una stagione in cui ha segnato 22 gol e ne ha assistiti altri 20, Vinicius Jr. ha sicuramente una possibilità, ma i suoi numeri non saltano fuori pagina allo stesso modo di Benzema.

Benzema ha vinto gli stessi trofei segnando 44 gol e assistendo 15. Anche se Benzema non avrebbe raggiunto il massimo senza l’aiuto di Vinicius Jr., avere quasi il doppio dei gol fa la differenza. Benzema ha anche segnato triplette consecutive nella fase a eliminazione diretta contro PSG e Chelsea.

Mbappe ha segnato 39 gol e assistito 26 gol in tutte le competizioni, ma il suo caso è ferito a causa del PSG che ha vinto solo la Ligue 1 ed è uscito di nuovo dalla Champions League.

La votazione del Pallone d’Oro non includerà la Coppa del Mondo poiché il premio verrà assegnato prima che le squadre si avventurino in Qatar, quindi i giocatori non avranno molto tempo per migliorare i loro casi. Sebbene Neymar creda che Vinicius Jr. sia il miglior giocatore del mondo, è improbabile che riesca a convincere abbastanza elettori da essere anche vicino.