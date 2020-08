WEC – Spa, Libere 2: Rebellion abbassa l’asticella, Toyota non molla

La Rebellion continua a primeggiare nella seconda tornata di prove libere della 6 ore di Spa-Francorchamps, terminate pochi minuti or sono. Sotto un cielo parzialmente coperto e con temperatura nettamente più gradevole a scongiurare il pericolo di un caldo torrido come avvenuto nel weekend precedente con l’ELMS, la R13 a motore Gibson ha abbassato nettamente il best crono di ieri con Gustavo Menezes ed il tempo di 2.00.878, ottenuto nei primi 20’ della sessione.

Le due Toyota, depotenziate dal Success Ballast. seguono a cinque e sei decimi rispettivamente, grazie agli effort di Brendon Hartley e Kamui Kobayashi. La sorpresa della mattinata è però l’Alpine Signatech LM P2, che proprio con l’ex test driver del Gazoo Racing, Thomas Laurent, si è portato nel passo medio delle TS050-Hybrid col tempo di 2.03.371, precedendo anche la Enso del ByKolles.

La categoria cadetta ha perso definitivamente la vettura dell’Algarve Pro Racing dopo la conferma della positività, seppur asintomatica, ai test COVID di Gabriel Aubry, col team portoghese nel precedente weekend ELMS, e di alcuni membri del team. Nessuna conseguenza invece per i membri testati del team Jackie Chan DC Racing, gestito in pista da Jota, per il quale Aubry aveva dovuto correre nella 6 ore insieme a Ho Pin-Tung e Will Stevens.

Da segnalare la sesta piazza di categoria ottenuta dai nostri portacolori del Cetilar Racing, seppur lontani 2” dai leader.

L’Aston Martin ha invece scoperto le carte in GTE-Pro, con un uno-due destinato a replicare l’esito dell’ultima edizione. L’enfant du pays Maxime Martin ha condotto la Vantage #97 al top con 2.14.678, precedendo la vettura gemella del “Dane Train” con Nicki Thiim di quasi sette decimi.

Tutti e quattro piloti dell’AMR hanno segnato le migliori prestazioni della categoria; a seguire la Ferrari di Miguel Molina, la Porsche di Kevin Estre e l’altra 488 GTE Evo di James Calado, tutti a 1”3 dalla vetta

La Porsche si rifà in GTE-Am grazie a Matteo Cairoli, autore di 2.16.991 con la 911 RSR del Project 1 davanti ad altro driver nostrano, quel Giancarlo Fisichella che qui ha scritto alcune delle più belle pagine della F1 recente, con la 488 di Spirit of Race. Entrambe le vetture corrono senza zavorra aggiuntiva, mentre Felipe Fraga, P3 con l’altra 911 del Project 1, sappiamo essere gravata di ben 25 kg extra, come l’Aston di TF Sport, che scendono a 20 per l’altra Aston ufficiale, classificatasi a cavallo fra le due.

A seguire nel pomeriggio la terza ed ultima sessione di libere e le qualifiche, alle 14.00 e alle 18.00.

Piero Lonardo

I risultati delle Libere 2