WEC – Spa, Half: Ancora pioggia ma Toyota in controllo

La pioggia non accenna a dar tregua ai concorrenti della 6 Ore di Spa-Francorchamps. Dopo l’avvio dietro safety car e una seconda uscita della vettura di servizio per recuperare l’Aston Martin di Paul dalla Lana, una terza, estesa neutralizzazione per un intensificarsi della pioggia ha occupato praticamente tutta la terza ora di gara.

Poco prima di quel momento Giedo van der Garde aveva concretizzato l’inseguimento dal fondo dello schieramento fino alla leadership della LM P2 con la Dallara del Racing Team Nederland, così come Alessandro Pier Guidi aveva ripreso il comando della GTE-Pro su Michael Christensen, che veniva superato anche dalla Aston Martin di Alex Lynn.

Davanti le due Toyota procedono con un robusto vantaggio sul resto del lotto, che non vede più la Enso CLM del ByKolles quale terza forza bensì la Rebellion con Gustavo Menezes, dopo una sosta non ottimale del team austriaco nel dare il volante ad Oliver Webb dopo l’ottimo stint da parte di Tom Dillmann.

Ma il pilota californiano non riusciva a mantenere la terza posizione perché al restart, deciso dalla direzione gara allo scadere della metà gara, andava lungo a Les Combes, permettendo alle due Oreca di Job Van Uitert e Phil Hanson, subentrati a Van der Garde ed Albuquerque. Purtroppo per il team olandese un sorpasso sulla vettura doppiata di Jota Sport fuori dai limiti della pista veniva giudicato non corretto dalla direzione gara e verrà sanzionato con 5” extra da scontare alla prossima sosta.

Brendon Hartley, alle prese come Buemi prima di lui, con problemi al limitatore della Toyota #8, perdeva contatto dal comapgno di squadra e leader assoluto della gara Kamui Kobayashi.

Dietro i leader della GTE-Pro Pier Guidi e Lynn, si faceva avanti anche Miguel Molina con la seconda Ferrari AF Corse, ma il driver spagnolo alla fine doveva cedere a Michael Christensen dopo una serie di contatti ravvicinati. In evidenza anche Nicki Thiim che con la seconda Aston Martin emergeva sino alla seconda posizione prima di cedere a sua volta a Christensen.

La lotta in GTE-Am vede Matteo Cairoli, subentrato a Perfetti, riprendersi la leadership della categoria su Andrew Watson, che a sua volta aveva ereditato il sedile da uno spettacolare Ben Barker. Grazie al gioco delle soste, la terza piazza a metà gara è appannaggio di Charlie Hollings e la Ferrari del Red River Sport.

Nella classifica parziale della categoria si deve anche tenere conto dei 30” di Stop&Go per guida pericolosa da parte di Lucas Legéret sulla Porsche del Demspey-Proton #88, autore di una manovra effettivamente poco comprensibile ai danni della Ligier LM P2 dell’Eurasia Motorsport all’entrata dei box, e del drive-through assegnato alla Aston Martin ufficiale.

Al momento nessuna delle 29 vetture presenti è da considerarsi ritirata nonostante le lunghe soste dell’Oreca del Jackie Chan DC Racing e dell’unica Ligier LM P2 iscritta. L’altra non Oreca della categoria, la Dallara del Cetilar Racing continua la propria gara in P6 a 3 giri dai leader assoluti e 2 dai battistrada della LM P2.

La pioggia nel frattempo continua a cadere sul circuito, seppur in quantità più moderata, e le vetture hanno iniziato a montare nuovamente le slick.

Piero Lonardo

La classifica alla metà gara