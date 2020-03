WEC- Niente Journée Test per Le Mans

Non ci sarà la consueta Journée test per la 88ma edizione della 24 ore di Le Mans. Per la classica della Sarthe, recentemente spostata al 19-20 settembre 2020 a causa del COVID-19, si era originariamente ipotizzato di piazzare la giornata di test collettivi alla domenica precedente, ma oggi si è avuta la conferma da parte del presidente dell’Automobile Club de l’Ouest, Pierre Fillon della schedule della Superfinale del WEC.

Fillon ha così motivato la decisione: “La ragione è che i partecipanti sarebbero stati oberati. Come sapete, la 24 ore di Le Mans è ora posizionata al 19–20 Settembre. La Journée test si tiene di solito due settimane prima della gara. I test non sono così “vecchi” come la corsa stessa e sono stati saltati in parecchie occasioni. Due settimane prima della gara avrebbe volute dire tenere il test dopo la 24 Ore delle Moto, ora schedulata al 29.30 agosto. Tenere due grandi eventi a tre settimane di distanza è già di per sè una grande sfida e abbiamo dovuto rivedere le nostre priorità, e alla fine il risultato è stato quello di sacrificare la Journée test. Manterremo le sessioni di prove libere durante la settimana di gara per garantire il tempo per testare vetture e permettere ai piloti senza esperienza di familiarizzare con il circuito. Annunceremo i dettagli a tempo debito”.

Ricordiamo che non più tardi di ieri sera l’IMSA ha provveduto a modificare la schedule della gara di Laguna Seca, così da permettere la partecipazione dei concorrenti americani e che questa edizione, per ora l’ultima a valere con l’attuale regolamento tecnico per i prototipi, dovrebbe vedere li debutto della nuova “Hyperpole”.

Piero Lonardo

La schedule provvisoria della 88ma 24 Ore di Le Mans:

13 e 14 Settembre: verifiche amministrative e tecniche (location da confermare)

16 e 17 Settembre: Test

19 e 20 Settembre: Gara

21 Settembre: Verifiche tecniche post gara