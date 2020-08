USCC – VIR, Libere e Qualifiche: Porsche stratosferiche, è uno-due!

Aveva incuriosito tutto il paddock l’ultima versione del Balance of Performance rilasciato in funzione dell’appuntamento riservato alle GT del Virginia International Raceway del WeatherTech SportsCar Championship. In questa ultima versione del BoP infatti le equivalenze fra le tre diverse vetture che compongono la GTLM venivano sconvolte da ben 20 kg extra assegnati alle capolista Corvette, reduci da due doppietta consecutive, e alle Porsche, mentre venivano assegnati 5 kg in meno di peso minimo alle due BMW M8 GTE che, Daytona a parte, stanno stentando in questo avvio di stagione 2020.

Il responso dell’iconica pista di Alton ha sostanzialmente ignorato questi mutati equilibri, lasciando il campo ad una Porsche assolutamente padrona della pista, e che conquista l’intera prima fila dello schieramento con Fred Makowiecki e Laurens Vanthoor, unici a scendere sotto l’1’41” con 1.40.389 e 1.50.519 rispettivamente.

Le due 911 RSR-19 avevano peraltro dominato le prime libere del mattino, con Vanthoor, autore di 1.41.550, davanti a Nick Tandy, lasciandosi dietro nell’ordine le due Corvette e le due BMW. In qualifica, Connor de Philippi è invece riuscito a frapporsi davanti alle Corvette, tra i pochi peraltro ad uscire nel secondo turno di libere su pista bagnata nonostante qualche problema di alimentazione della #3. Chiude lo schieramento di categoria l’altra M8 GTE di John Edwards.

In GTD invece, seconda pole per la McLaren del Compass Racing, con Corey Fergus autore di 1.45.236, 74 millesimi meglio della BMW M6 GT3 di Robbie Foley. Solo P3 per la migliore delle Lexus capoclassifica con Frankie Montecalvo, mentre Aaron si è dovuto accontentare del sesto tempo, dietro anche all’Acura NSX GT3 di Matthew McMurry e alla rientrante Lamborghini dei campioni 2018 del Paul Miller Racing di Madison Snow.

Poca fortuna invece per l’altra Huracàn del Magnus Racing, che chiude lo schieramento dopo una serie di problemi elettrici che l’hanno confinata ai box per quasi tutta la prima sessione, mentre nella seconda è rimasta ferma lungo la pista, provocando l’interruzione del turno.

Regolarmente qualificata infine col decimo tempo di categoria anche l’Aston Martin dello Heart of Racing, vittima di un’uscita di strada in curva 4 da parte della stellina canadese Roman DeAngelis, che ha fatto concludere anzitempo il primo turno di libere.

La gara, della durata standard di due ore e 40 minuti, domani, sabato 22 agosto, a partire dalle 2.00 PM locali.

Piero Lonardo

