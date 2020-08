USCC – Road America, Gara: Castroneves mago della pioggia

Erano previsti forti temporali sulla zona di Elkhart Lake, Wisconsin, a partire dalle 1.00 PM locali. La pioggia si è fatta attendere sul circuito di Road America, sede della quarta tappa del WeatherTech SportsCar Championship, ma dopo circa due ore di gara si è mostrata in tutta la sua potenza.

Fino a quel momento davanti era stata battaglia dura fra le due Acura e le due Mazda. Già al via Harry Tincknell aveva tentato di infilarsi fra le due ARX05, senza successo, poi però dopo la prima sosta l’armata Penske perdeva un pezzo, con la #6 di Dane Cameron a contatto proprio con il pilota britannico, col risultato di rimediare danni al posteriore e anche un drive-through per la responsabilità dell’incidente.

In GTLM, dopo una partenza evidentemente anticipata di Jordan Taylor con la Corvette #3, era la Porsche #912 a prendere il comando sulle due BMW, con le nuove C8.R in preda a problemi di natura elettronica e soprattutto pratica, a cusa della defaillance della pistola pneumatica dedicata al cambio delle gomme anteriori.

Patrick Kelly con l’Oreca del PR1 Mathiasen l’accoppiata Lexus formata da Aaron Telitz e Frankie Montecalvo conducevano indisturbati in LM P2 e GTD. A poco meno di un’ora dalla fine l’inseguimento delle Mazda, incollate da tempo ad Helio Castroneves andava a compimento, con Oliver Jarvis a passare finalmente il tre volte vincitore della Indy 500 per la leadership assoluta.

Pochi istanti dopo però il cielo si rivoltava contro la gara, con Pipo Derani, fino a quel momento in P5, a sbattere violentemente, imitato dai leader della LM P2 e della GTLM, Simon Trummer ed Earl Bamber, e dalla Acura di Alvaro Parente. L’imperioso acquazzone suggeriva agli organizzatori di rallentare prima, con l’entrata della Safety Car, e di sospendere poi con bandiera rossa la gara.

Pochi istanti prima della neutralizzazione, il box del WTR organizzava al meglio la sosta della Cadillac di Renger van der Zande per montare le wet, ponendo l’olandese in seconda posizione dietro la Mazda di Oliver Jarvis, ancora invece sulle slick.

Dopo una sosta di circa mezz’ora, il cronometro veniva nuovamente azionato con 30’ alla bandiera a scacchi, ancorchè dietro la vettura di servizio. Della pitlane aperta approfittavano quasi tutti, ed il segnale di corsa libera veniva dato con soli 7’36” residui.

Jarvis andava finalmente a cambiare le gomme (la strategia Multimatic è sicuramente da rivedere) e Van der Zande si ritrovava a fronteggiare l‘assalto di Castroneves. Il pilota olandese resisteva come poteva ma al giro successivo cedeva il comando alla Acura #7. Dietro Derani si liberava dell’altra Mazda per agguantare un insperato podio davanti all’altra DPi V.R di Sebastien Bourdais, che pure aveva la meglio della RT24-P #55.

Dramma all’ultimo giro invece in GTLM, con il leader John Edwards e la BMW #24 a girarsi al Kink come peraltro la Porsche di Nick Tandy, regalando una incredibile doppietta, la seconda di fila, alle Corvette, con la #3 di Antonio Garcia e Jordan Taylor davanti alla vettura gemella di Tommy Milner ed Oliver Gavin. Ad Edwards,Jesse Krohn e alla BMW rimane il gradino basso del podio.

In LM P2, l’Oreca del PR1 Mathiasen, dopo aver portato a lungo a spasso un cartellone pubblicitario, non è più uscita dai box dopo la red flag, lasciando il successo al DragonSpeed di Ben Hanley ed Henrik Hedman.

Finale al cardiopalma infine in GTD dove al restart Mario Farnbacher e la Acura rimanente del Meyer Shank Racing hanno cercato di opporsi allo strapotere delle Lexus. Il pilota tedesco arrivava persino a prendere il comando della gara su Townsend Bell, ma doveva cedere nuovamente la prima piazza a causa di un lungo in curva 11.

In classifica generale, col risultato odierno l’accoppiata del WTR allunga con 127 punti su Barbosa e Bourdais, i quali scavalcano di un punto l’equipaggio della Mazda #77, classificati sesti al traguardo. La battuta d’arresto costa invece cara al PR1 Mathiasen, che perde la leadership in LM P2 a favore del Performance Tech.

Antonio Garcia e Jordan Taylor invece sempre più soli in GTLM, così come l’accoppiata Lexus in GTD, con Jack Hawksworth che mantiene il comando nella classifica piloti sui compagni di squadra Townsend Bell, Frankie Montecalvo ed Aaron Telitz.

Il prossimo appuntamento con la serie endurance a stelle e strisce fra tre settimane, al Virginia International Raceway, protagoniste le sole GT. Nel frattempo è stata confermato che la 6 Ore di Atlanta prenderà il posto del Glen il 6 settembre, mentre il Grand Prix of Charlotte sostituirà l’appuntamento di Lime Rock il 9 ottobre.

Piero Lonardo

L’ordine di arrivo