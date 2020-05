USCC – Bmw ancora sugli scudi nell’iRacing a Mid-Ohio

Il package BMW si dimostra ancora una volta dominante nel terzo appuntamento dell’IMSA iRacing Challenge, svolto sulla pista virtuale di Mid-Ohio.

La serie virtuale ancora una volta presenta un plateau di tutto rispetto con la bellezza di 49 piloti, tutti protagonisti delle serie IMSA, perlopiù del WeatherTech SportsCar Championship, a dividersi tra le quattro vetture GTLM: Ford, Ferrari, Porsche e BMW appunto.

La superiorità delle M8 GTE emergeva già dalle qualifiche, dove era il vincitore delle prime due tappe di Sebring e Laguna Seca, Bruno Spengler, ad aggiudicarsi la pole position, davanti a Robbie Foley. Seconda fila per le Ford di Rodrigo Pflucker e Kenton Koch, mentre le migliori Porsche occupavano la quarta fila, dietro ancora alle BMW di Nicky Catsburg e Connor de Philippi e alla Ford di Sebastian Priaulx. Più indietro ancora le Ferrari, con Alessandro Balzan 21mo ed il vincitore dell’ultima 24 Ore di Le Mans reale, James Calado, addirittura 10 piazzole più dietro.

Allo start subito out uno dei protagonisti, Kenton Koch, mentre Spengler manteneva il comando su Foley Pflucker e Catsburg. I quattro presto si separavano dal resto del gruppo, dal quale emergeva presto il nostro Mirko Bortolotti, presto in top ten dal 15mo posto in griglia.

La battaglia fra i primi tre si faceva subito rovente, e a farne le spese era Foley, toccato dal peruviano campione in carica delle Prototype Challenge. Catsburg ringraziava, issandosi in seconda posizione. Pfuckler era anche l’unico a giocare la carta dell’undercut, anticipando la sosta obbligatoria dopo meno di un terzo di gara, ma la sua tattica veniva temporaneamente vanificata da una toccata da parte della Ford di Misha Goikhberg.

L’assalto di Catsburg alla leadership riesce all’uscita dei box, dopo circa 40’ di gara. Alcuni piloti, tra cui Shane Van Gisbergen e Balzan giocavano la carta della sosta ridotta, atteso che presto sarebbe stata chiamata una “Competition caution”.

La neutralizzazione forzata viene infatti chiamata, con poca fantasia, alla metà gara esatta, e i due grazie ai minor tempo passato ai box, si trovavano in testa alla gara. Al restart però, mentre il kiwi mantiene li comando, Balzan si ritrova in un mix pericoloso e viene tamponato dal solito Goikhberg.

Al comando si forma quindi un pokerissimo BMW, condotto da van Gisebergen su Catsburg, Spengler, Foley e De Philippi, che regge fino al 64mo minuto di gara, allorquando Catsburg procura una carambola che fa perdere al neozelandese 11 posizioni.

Ma non era ancora finita, perché pochi istanti dopo in un estemporaneo threewide in curva 1, anche Spengler era vittima di un sandwich tra i due compagni di marchio che lo faceva precipitare in sesta posizione. Il canadese una decina di giri più tardi rimaneva poi vittima del contatto fra Priaulx e Pflucker, nel frattempo risalito fino al quinto posto, del quale fa le spese anche Richard Westbrook.

Il ruolo di primo inseguitore del terzetto di testa passa quindi ad un’altra BMW, quella dai colori austriaci di Philipp Eng, risalito nientemeno che dalla 46ma piazzola. La battaglia per la vittoria va a Catsburg, che approfitta delle disavventure di Foley (un contatto ed un lungo nella battaglia col combattivo van Gisbergen, nel tentativo di sdoppiarsi da parte di quest’ultimo) per transitare davanti a tutti. Il newyorchese mantiene la seconda piazza con le unghie e i denti su De Philippi, che completa l’ennesimo podio tutto BMW.

A seguire Eng, Tincknell, migliore delle Ford, e Spengler. 16mo e 19mo posto per i nostri portacolori, Bortolotti e Balzan, mentre Ayhancan Güven, senza dubbio anche oggi il migliore dei piloti Porsche, risalito sino alla sesta piazza, alla fine transiterà solamente 14mo.

Prossimo appuntamento con le gare virtuali dell’IMSA iRacing Pro Series, fra due settimane, giovedì 14 maggio a Road America.

Piero Lonardo