IndyCar – Rinus VeeKay nuovo acquisto per Ed Carpenter

E’ Rinus VeeKay il nuovo acquisto dell’Ed Carpenter Racing per la stagione 2020 dell’IndyCar Series. Il giovanissimo olandese, non ancora 20enne, disputerà l’intera stagione sulla DW12-Chevy #21.

VeeKay, all’anagrafe van Kalmthout, è reduce da un triennio propedeutico nella Road to Indy coronato dal secondo posto nella USF2000 nel 2017, il titolo nella ProMazda 2018 ed il secondo posto in Indy Lights ottenuto, nonostante 6 vittorie ed 8 podi in 18 gare, nella scorsa stagione dietro Oliver Askew.

Carpenter aveva già puntato gli occhi sul talentuoso rookie offrendogli il sedile per i test collettivi di agosto in vista della gara di Portland, seguito poi da un’ulteriore prova a Mid-Ohio in ottobre; in seguito VeeKay ha primeggiato nel classico Chris Griffis Memorial Road to Indy Test, segnando il giro più veloce in tutte e sei le sessioni in programma sul circuito di Indianapolis.

Scaricato dopo quattro stagioni Spencer Pigot, si dovrà ancora attendere per conoscere chi si alternerà sull’altra monoposto insieme al team owner, sedile occupato quest’anno da Ed Jones. Tra i candidati ricordiamo anche Nico Hulkenberg, recentemente appiedato dalla Renault F1.

Piero Lonardo