IndyCar – Indy 500, Qualifiche 2: Marco Andretti come nonno Mario

E’ un Marco Andretti evidentemente rinato quello che ha affrontato il ritorno alle competizioni dopo la sospensione a causa COVID. Lo si era visto già nelle prime libere in Texas, dove timidamente si era riaffacciato dopo tanto nella top five, ma alla fine, sullo speedway di Fort Worth così come in tutti gli altri appuntamenti dell’attuale stagione, era mancata sia la qualifica che la prestazione finale, con un decimo posto nell’ultima gara in Iowa quale migliore risultato su sei gare.

Ma Indianapolis è sempre stato il suo terreno di caccia, come per nonno Mario, ricordiamo vincitore nel lontano 1969, ma polesitter in ben tre occasioni (1966, 1967 e 1987). Dopo i ben quattro podi su quattordici partecipazioni, a partire della piazza d’onore ottenuta al debutto nel 2006, Marco Andretti si è presentato quest’anno forte della competenza del team di famiglia gestito da papà Michael, nonché del presunto strapotere dei motori Honda. Oggi nella Fast Nine, dopo il miglior tempo di ieri che gli è valso l’ultimo tentativo, non si è lasciato sfuggire la pole position alla media sui quattro giri di 231.068 mph.

Sembrava fatta per Scott Dixon, uscito all’esatta metà della sessione, che sembrava avviato alla sua quarta partenza al palo nel “Greatest Spectacle in Racing”, ma con un colpo di reni Andretti all’ultimo giro ha concretizzato quel minimo distacco di 113 decimillesimi che vale la partenza al palo nella 104ma edizione della Indy 500.

A completare la prima fila un altro dei quattro ex-vincitori qualificatisi per lo shootout, Takuma Sato, davanti alla sorpresa più grande, quel Rinus VeeKay che si è permesso di sedersi alla tavola “dei grandi” alla prima apparizione all’IMS, per di più con quel motore Chevrolet grande imputato delle disastrose qualifiche del Team Penske, al fianco di Ryan Hunter-Reay e James Hinchcliffe.

L’altro rookie qualificatosi infine, Alex Palou, segue poco dietro in P7, e partirà nella fila di Graham Rahal ed Alexander Rossi.

I riflettori, in assenza dell’indy Lights e quindi della Freedom 100, si spostano direttamente alla settimana prossima ed al weekend di gara, con il Carb day di venerdì 21 agosto e la 104ma Indy 500 di domenica 23.

Piero Lonardo

I risultati completi delle Qualifiche