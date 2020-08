IndyCar – Indy 500, Libere 2: Dixon al top, Alonso a muro

Sembrava fosse Takuma Sato a dover primeggiare nella seconda giornata di prove libere della 104ma Indy 500, ma a meno di quindici minuti dalla fine delle ben sei ore e mezzo previste, Scott Dixon, approfittando dell’incremento della temperatura, ha piazzato la zampata che lo pone in cima alla lista dei tempi del weekend.

Il vincitore del 2008 ha fissato i cronometri del semideserto Speedway alla media di 226.102 mph, unico a superare le 226 miglia orarie con le nuove protezioni aerodinamiche.

Dietro Sato un ancora stupefacente Marco Andretti, poi Conor Daly, sempre a proprio agio all’IMS ed il rookie del momento, Alex Palou, sempre consistente anche in questa seconda tornata.

Meno fortuna per il connazionale Fernando Alonso, il quale è andato a saggiare le barriere in curva 4, bissando così il crash dello scorso, sfortunatissimo anno. L’asturiano, rimasto illeso dall’incidente, ha comunque terminato con l’ottavo tempo di giornata, poco dietro la migliore prestazione di mercoledì da parte di James Hinchcliffe.

Purtroppo ancora solo 32 vetture di fatto in pista, con Ben Hanley ed il DragonSpeed sempre alle prese con problemi di elettronica nonostante la disponibilità della direzione gara, che aveva riservato ben due finestre al pilota britannico per completare la fase di refresher test, già rinviata mercoledì. Con alle spalle solo un paio di in&out, ora Hanley dovrà affrontare la sua prova nell’ambito del cosiddetto “Fast Friday”, con le vetture potenziate in vista delle qualifiche di circa 50 HP extra.

Piero Lonardo

I risultati delle Libere 2