IndyCar – Indy 500, Gara: E’ Sato-bis!

Takuma Sato sempre più leggenda dell’IndyCar Series e dell’Indianapolis Motor Speedway si aggiudica la sua seconda Indy 500. Il giapponese, partito dalla terza piazzola, ha costruito il suo successo marcando i due piloti dimostratasi più in forma in questa 104ma edizione, caratterizzata dall’assenza di pubblico a bordo pista per le note misure anti-COVID.

Per lungo tempo infatti si è trattato di una partita a due fra Scott Dixon ed Alexander Rossi. Il pentacampione, ancora alla ricerca del bis al Greatest Spectacle in Racing dal lontano 2008, ha preso il comando sin dalla prima curva sul polesitter Marco Andretti, mentre Rossi ha velocemente scalato la classifica dalla nona piazzola fino a piazzarsi alle spalle del neozelandese al quarto di gara.

La bagarre fra i due continuava sino al lap 122, quando l’incidente occorso ad Alex Palou (uno dei tanti della giornata, tutti comunque senza gravi conseguenze per i piloti) consigliava tutto il parco partenti, anche coloro che avevano cercato una strategia alternativa, a rifornire. Nell’uscire dalla sua piazzola, Rossi si incrociava proprio con Sato, e la direzione gara, che considerava questa manovra come unsafe release, relegava il vincitore 2016 in fondo al gruppo.

Rossi terminerà la propria gara sui muretti una ventina di tornate più tardi, generando le premesse per la bagarre finale tra Dixon e Sato. Il giapponese passava al comando al lap 155 per perdere di nuovo la leadership nel corso dell’ultima sosta, anticipata di un giro rispetto a Dixon, ma a 23 tornate dalla fine assumeva definitivamente il comando della gara.

Vani i tentativi di Dixon di rifarsi sotto a Sato, che a causa del crash di Spencer Pigot con la terza vettura del Rahal Letterman Laningan a quattro soli giri dalla fine, passava sotto la chequered flag in regime di neutralizzazione, bissando il trionfo del 2017. Terzo terminava Graham Rahal a completare il successo del team RLL.

La top five si completa con Santino Ferrucci, rookie of the year nel 2019 grazie al settimo posto, ora migliorato nella quarta piazza finale davanti a Josef Newgarden, unico a difendere l’onore del Team Penske in una giornata sicuramente non fortunata per la squadra del Captain, che sotto gli occhi del presidente FIA Jean Todt, per la prima volta alla 500 miglia, piazzava Helio Castroneves 11mo, Will Power 14mo ed il vincitore dello scorso anno Simon Pagenaud, penalizzato nel finale da una toccata con Ryan Hunter-Reay, addirittura 22mo.

Anche il team Andretti, a parte gli exploit di Rossi, ha di che gioire il giusto, con James Hinchcliffe settimo dopo una gara attendista, a precedere Colton Herta, Jack Harvey ed Hunter-Reay ed il polesitter Marco Andretti appena 13mo.

Quasi tutti i rookie hanno impressionato, ma solo Pato O’Ward è riuscito a concretizzare con il sesto posto finale, che gli garantisce il titolo di Rookie of the Year di questa edizione. Palou ed Askew, che pure hanno stabilmente assaggiato la top ten, hanno terminato la gara anzitempo, provocando altrettante neutralizzazioni – ben 7 alla fine le Full Course Yellow per un totale di 71 giri – così come Dalton Kellett. Discorso a parte per Rinus VeeKay, il quale dopo un avvio al fulmicotone, ha dovuto scontare una penalità killer per aver investito un meccanico al primo pit.

Giornata sfortunata anche per il patron Ed Carpenter, il quale lisciava il muro già all’avvio e doveva riprendeva la pista gravemente attardato, mentre era la terza vettura di Conor Daly ad innescare la carambola che toglieva di scena Askew. Fuori nelle primissime fasi di gara per incidente anche Marcus Ericsson e James Davison, cui è andato a fuoco il freno anteriore destro, una defaillance tecnica che si vede raramente sulle piste.

Onore invece a Ben Hanley, capace di chiudere la gara, seppure in ritardo di due giri, nonostante una partecipazione messa insieme realmente all’ultimo. Dal recap odierno manca ancora Fernando Alonso. L’asturiano non è mai sostanzialmente stato in contention e terminerà 21mo ad un giro di ritardo a causa di un problema di elettronica alla penultima sosta, a riprova che la Indy 500 va preparata con maggior cura, cosa che sappiamo impossibile per almeno un biennio a causa delle implicazioni del contratto con la Renault F1.

In campionato, Dixon può allungare ulteriormente e ora vanta la bellezza di 84 punti di vantaggio su Josef Newgarden. L’IndyCar Series tornerà in pista già la prossima settimana col doubleheader sull’ovale corto di Gateway.

Piero Lonardo

L’ordine di arrivo della 104ma indy 500