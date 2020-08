ELMS – Spa, Gara: Albuquerque-Hanson, threepeat per United Autosports

Filipe Albuquerque e Phil Hanson si dimostrano ancora una volta i padroni di Spa, trionfando per il terzo anno di fila nella 4 Ore dell’European Le Mans Series. I presupposti si erano visti sin dai test collettivi di mercoledì scorso, passando per la pole position conquistata ieri dal portoghese, ma la gara non è stata una passeggiata per l’Oreca #22.

Al via dietro le due vetture di United Autosports condotte da Hanson e dal vincitore del primo round, scattava meglio di tutti la wildcard Jota con l’ex-campione del mondo WEC Anthony Davidson, il quale transitava in terza piazza davanti anche all’Aurus del G-Drive con Mikkel Jensen.

Il campione 2019 delle LM P3 però si riscattava quasi subito, infilandosi fra le due Oreca del team di Zak Brown e Richard Dean. Piccolo dramma invece per altri protagonisti della vigilia del DragonSpeed, la cui Oreca non riusciva a schierarsi in griglia per problemi di alimentazione e tornerà in lizza con 2 giri di ritardo.

Tra le LM P3 Robbie Wheldon manteneva la leadership sempre per UA davanti a Francois Kirmann del DKR ed Esteban Garcia del Cool Racing, mentre in GTE Michael Fassbender, partito dalla pole di categoria appannaggio del teammate Richard Lietz, pensava giustamente a non fare danni e lasciava il comando alla Aston Martin di Paul Dalla Lana, seguito da presso dalla Ferrari Kessel di Michael Broniszewski.

Da dietro però emergeva l’altra Porsche del Proton Competition del patron Christian Ried, che si piazzava alle spalle della gialla Vantage, imitato da Francois Perrodo con l’altra wildcard AF Corse, presto terzo. Anche in LM P3, dietro Wheldon si accendeva una bagarre che premiava la Ligier dell’RLR MSport con Malthe Jakobsen e l’altra Ligier United di Andrew Bentley.

Le prime schermaglie vedono coinvolte le Ferrari di Manuela Gostner e Rodrigo Sales; quest’ultimo ha la peggio e dopo una lunga sosta ai box per riparare l’anteriore della sua 488 GTE Evo, dovrà scontare anche in drive-through per avere causato il contatto.

Ma la prima neutralizzazione avviene dopo soli 17’ a causa del testacoda della Duqueine di Rob Hodes, che manda ko la Ligier di Martin Hippe. La safety car annulla il vantaggio accumulato da Hanson e al restart Jensen si appropria della leadership assoluta con un sorpasso da manuale al Raidillion.

La coppia delle due Oreca dell’UA si separa al termine della prima ora, allorquando Will Owen per un’incomprensione manda a muro la Ferrari di Claudio Schiavoni (secondo crash in due giorni per il pilota di Iron Lynx) a Fagnes. Il giovane statunitene veniva considerato colpevole dalla direzione e gara e gli viene sanzionato uno Stop&Go.

In testa, dietro i duellanti emerge la vettura del Duqueine con Jonathan Hirschi, mentre Marcos Gomes, subentrato a Broniszewski si appropria della seconda piazza tra le GTE dietro Ried, complice un primo disastroso stop dell’Aston Martin, mentre al contrario Alessio Picariello riceve correttamente la leadership da Ried.

Allo scadere della seconda ora Jensen doveva cedere il volante a Roman Rusinov, sapendo che, in funzione dell’equipaggio forzatamente a due per l’assenza di Nicky de Vries e Jean-Eric Vergne, entrambi impegnati a Berlino con la Formula E, si sarebbe incaricato dell’ultima porzione di gara.

Il gentlemen driver russo poco poteva contro Albuquerque, a sua volta subentrato ad Hanson, ed il controsospasso che valeva il comando della gara si concretizzava infatti poco dopo. Frattanto una doppia foratura toglieva di scena l’Oreca del BHK Motorsport.

Tra le LM P3, dietro Robbie Wheldon procedeva indisturbato, emergeva la Duqueine del Nielsen Racing di Colin Noble, dopo il testacoda ed il successive drive-through comminato a James Dayson dell’RLR MSport, reo di aver tamponato l’incolpevole Esteban Garcia a La Source.

Il nuovo stand-by della gara veniva invocato inizialmente per il contatto nelle retrovie tra la Ligier dell’Inter-Europol di Matevos Isaakyan e l’Oreca del Cool Racing di Alexandre Coigny, che aveva come spettatore la Ferrari Spirit of Race di Francesco Castellacci, che si fermava a bordo pista.

Dramma in GTE, dove la Porsche al comando, ora nelle mani di Michele Beretta, si girava pericolosamente al Raidillion, forse per un problema di gomme, lasciando la categoria nelle mani della Ferrari Kessel di David Perel. Nel frattempo, dopo il caldo torrido della partenza, nuvoloni neri si addensavano sul circuito e cadevano anche le prime gocce della temutissima pioggia.

Alla ripresa delle ostilità Jensen, subentrato nuovamente a Rusinov, pressava Albuquerque era ancora una volta abilissimo ad impossessarsi della leadership, ma la gioia del team russo durava poco, perchè al giro successive sbatteva fuori a Puhon, innescando una nuova Full Course Yellow a meno di un’ora dalla fine.

Albuquerque ora doveva solamente gestire un vantaggio stratosferico di circa 1’25” nei confronti di Tristan Gommendy, salito al volante dell’Oreca Duqueine. Il veterano francese, dopo lo splash chiamato colpevolmente in ritardo dal team transalpino a seguito dell’ennesima Full Course Yellow per rimuovere dei detriti, si lanciava nelle ultime fasi di gara in una rimonta scatenata nei confronti di Thomas Laurent e Will Stevens, saliti a podio con le vetture di Graff e Panis Racing.

Gommendy riusciva addirittura a passare il britannico, ma all’ultima curva si girava per lo scoppio della posteriore destra, transitando quarto sotto la bandiera a scacchi dietro appunto Albuquerque, al terzo successo consecutivo sulla pista delle Ardenne, Laurent e Stevens.

In LM P3, dietro l’imprendibile Ligier #2 che conclude col polesitter Wayne Boyd e bissa il successo del Paul Ricard, si classificano il Nielsen Racing di Colin Noble ed Anthony Wells, unici nel giro del vincitore, e la Ligier dei campioni in carica dell’Eurointernational di Niko Kari, Tommy Erdos e Andreas Laskaratos.

Tra le GTE, uno-due Ferrari, von vittoria per il Kessel Racing con Broniszewski, Perel e Gomes davanti alla wildcard WEC AF Corse di Perrodo, Collard ed Harrison Newey. Ininfluente il drive-through comminato nel finale per velocità eccessiva ai box nei confronti della Aston Martin di Dalla Lana, Lauda e Farfus.

Sfiora il podio quindi la Porsche di Michael Fassbender, Christian Lietz e Felipe Laser, mentre la vettura gemella dei trionfatori del Paul Ricard Christian Ried, Alessio Picariello e Michele Beretta si classifica al sesto posto.

In classifica generale, i tre equipaggi quest’oggi vincitori prendono il largo nelle rispettive graduatorie di categoria. L’European Le Mans Series tornerà fra tre settimane nuovamente a Le Castellet per la Paul Ricard 240, in sostituzione del round di Barcelona.

Piero Lonardo

L’ordine di arrivo