ELMS – Le Castellet 240, Gara: Albuquerque-Hanson sconfiggono tutti… anche il proprio team!

Solo United Autosports sembra poter essere in grado di sconfiggere Filipe Albuquerque e Phil Hanson, senza però riuscirci: questo è il verdetto della Le Castellet 240, terzo round dell’European Le Mans Series 2020.

Dopo aver messo da parte un vantaggio di circa 20” nel primo stint grazie ad Hanson, partito dalla pole conquistata poche ore prima dal driver portoghese, il box del team di Zak Brown e Richard Dean decideva incredibilmente di passare direttamente dalle wet alle slick, perdendo nel giro di un amen tutto il gap conquistato nella prima fase di gara e scivolando rapidamente in P11, salvo poi recuperare grazie ad una tattica accorta e soprattutto allo stint finale superlativo di Albuquerque, che a 3 minuti dalla bandiera a scacchi liquidava Jean-Eric Vergne e l’Oreca del G-Drive, che valeva la seconda vittoria consecutiva in tre gare.

La gara era partita su pista bagnata, pista che è andata via via asciugandosi proprio a ridosso dello start. La direzione gara, che opportunamente aveva posto in griglia le LM P2, pur meno performanti in qualifica a causa del meteo, davanti alle LM P3 e alle GTE, aveva optato per lo start dietro safety car.

In un amen Hanson staccava prima Roman Rusinov, starter per il team russo, che a sua volta veniva preso dal connazionale Kostantin Tereshenko sull’entry del Duqueine. Christian Ried con l’unica Porsche superstite dopo il crash di Michael Fassbender ed Esteban Garcia con la Ligier del Realteam mantenevano il comando guadagnato in qualifica in GTE ed LM P3.

Nella categoria cadetta prototipi si facevano presto largo le due Ligier di United Autosports, nonchè le entry di Eurointernational e BHK. Purtroppo i due piloti italiani alla guida delle due JS P320 venivano al contatto, complicando la vita per i campioni in carica della categoria.

A seguito dell’infausta scelta di United Autosports citata poco sopra, la leadership assoluta della gara passava prima al Cool Racing con l’esperto Nicolas Lapierre e poi a Mikkel Jensen, il quale aveva ereditato il sedile in G-Drive.

Dopo circa 80’ di gara però la Safety Car tornava in pista per livellare di nuovo i distacchi, e nel frattempo ripulire il tracciato dai detriti della Duqueine LM P3 del Graff, protagonista in precedenza di un altro scontro con Eurointernational. Un altro protagonista delle prime fasi di gara, la Porsche Proton, iniziava una lunga serie di contatti ravvicinati, perdendo la leadership delle GTE a favore della Ferrari delle Iron Dames, capitanate da Rahel Frey.

Dopo la neutralizzazione era l’Oreca del Panis Racing gommata Goodyear a guadagnare la testa della gara con Nico Jamin. In evidenza in P3 dietro James Allen sulla vettura del Graff guadagnava terreno Gabriel Aubry con un’altra vettura gommata dal costruttore statunitense, la #25 dell’Algarve Pro Racing; le diverse strategie di gara portavano invece al comando della LM P3 Colin Noble con la Duqueine del Nielsen Racing davanti a Robert Megennis e Nigel Moore con le Ligier di RLS MSport ed Inter-Europol Competition.

Una nuova scossa alla classifica veniva data dall’incidente che vedeva coinvolta la seconda entry del team portoghese, con Loic Duval che volava terminando capovolto sulle barriere della Le Beausset dopo un contatto con la Ligier LM P3 del Graff di Vincent Capillaire. L’ex-Audi aveva appena risposto col giro più veloce ai temponi di Albuquerque che, subentrato ad Hanson e corroborato dalle due neutralizzazioni, aveva iniziato a suonare la carica.

A circa 50’ dalla bandiera a scacchi, poco prima che un nuovo accenno di pioggia bagnasse il Circuit Paul Ricard, Jamin vantava solo 2” su Allen, poi Aubry, Vergne, subentrato per lo stint finale per G-Drive, Paul-Loup Chatin sulla vettura campione in carica di IDEC Sport, e l’insospettabile Ligier dell’Inter-Europol di Hans Binder, tutti a pieni giri come e davanti ad Albuquerque.

Decisiva l’ultima sosta, ritardata fino alla mezz’ora residua sia in casa G-Drive che in UA, e che veniva gestita col solo rifornimento. Vergne usciva infatti davanti ad Albuquerque e a Will Stevens, terza forza del Panis Racing. Da qui l’ultimo miracoloso colpo di reni del portoghese, che nel giro di 20 minuti recuperava la bellezza di 10” di svantaggio, fino al sorpasso finale, a due giri dalla bandiera a scacchi. Alle spalle dei due contender, l’ex reserve driver Toyota Thomas Laurent con la vettura del Graff, a 12”.

Finale al cardiopalma anche in LM P3, dove David Droux, complice anche un drive-through assegnato alla Ligier dell’Inter-Europol di Nigel Moore, si trovava a ridosso di Duncan Tappy, di cui aveva la meglio a 7’ dalla fine. Dal podio manca la vettura del Nielsen Racing a lungo al comando della categoria, ammutolitasi lungo il circuito.

Niente da fare infine per le Iron Dames, che sognavano uno storico successo che le aveva già viste sul podio al debutto lo scorso anno. Qualche problema al terzo ed ultimo pit-stop da parte della crew di Iron Lynx consegnava il comando delle GTE alla Ferrari di Spirit of Race, grazie anche ad un sempre concreto stint finale da parte di Matt Griffin.

Alessio Picariello dal canto suo portava a casa il gradino di mezzo del podio per il Proton Competition nonostante i 25 kg di zavorra proprio davanti alla Ferrari in rosa di Manuela Gostner, Michelle Gatting e Rahel Frey.

In classifica generale, Albuquerque ed Hanson mettono solidamente le mani sul titolo 2020, allungando con 68 punti sui compagni di squadra Will Owen, Job van Uitert ed Alex Brundle, oggi solamente ottavi e a quota 39. Seguono a quota 36 e 35 punti rispettivamente l’equipaggio del Graff e i due alfieri fin qui sempre presenti del G-Drive, Mikkel Jensen e Roman Rusinov.

Tra le LM P3, classifica rimescolata dal ritiro della Ligier United #2 di Wayne Boyd, Robbie Wheldon e Tom Gamble, che mantengono comunque la testa della categoria a quota 52 dopo le prime due vittorie consecutive. Dietro di loro emergono di vincitori odierni, David Droux ed Esteban Garcia del Realteam a quota 37.

Infine in GTE Alessio Picariello, Michele Beretta e Christian Ried capitalizzano il secondo posto odierno portandosi al comando a pari merito con 56 punti insieme ai portacolori del Kessel Racing Michael Broniszewszki e David Perel, oggi quinti insieme a Marcos Gomes nonostante l’appesantimento di ben 40 kg extra.

L’European Le Mans Series rimarrà in stand-by fino al prossimo round di Monza dell’11 ottobre Nel mezzo, la 24 Ore di Le Mans, con tanti equipaggi protagonisti dell serie europea al via il 19 settembre.

Piero Lonardo

L’ordine di arrivo della Le Castellet 240