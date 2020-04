IndyCar/USCC – Detroit cancellata per il 2020

Come ampiamente previsto l’appuntamento di Detroit-Belle Isle, previsto per il 29-31 maggio prossimi, non si terrà nel 2020 a causa del COVID-19.

L’IndyCar Series, facendo sua una proposta già emersa tra gli addetti ai lavori della F1 per aumentare le gare del suo mondiale, proporrà la bellezza di due doubleheader al posto del doppio evento del Michigan.

Prevista infatti gara doppia sia sull’ovale corto dell’Iowa il 17-18 luglio che a Laguna Seca il 19-20 settembre. A questa si aggiungerà un altro appuntamento sul circuito stradale di Indianapolis il 3 ottobre dopo quello del 4 luglio.

Queste aggiunte, in attesa di avere la data definitiva del recupero di St.Petersburg, portano il numero provvisorio delle gare 2020 a 15.

Mentre l’IndyCar prevede di riprendere il 6 giugno sul Texas Motor Speedway, il WeatherTech SportsCar Championship, che a Detroit avrebbe dovuto condividere il proscenio insieme alle monoposto più veloci del pianeta con una gara riservata alla DPi e alle GTD, proverà a raggrupparsi a Watkins Glen per la classica 6 ore, il 28 giugno prossimo.

Date che ovviamente sono sempre da considerarsi provvisorie, a fronte dell’evolversi della situazione globale del virus.

Va segnalato che anche la serie IMSA, sulla falsariga di IndyCar e NASCAR, promuoverà una serie virtuale dopo l’evento di Sebring del 21 marzo scorso.

L’IMSA iRacing Pro Series si comporrà di un totale di 6 gare con cadenza quindicinale, a partire dal 16 aprile prossimo, dove alcune tra le più recenti GTLM: BMW M8, Porsche 911 RSR, Ferrari 488 e anche le Ford GT si sfideranno per la durata di 90 minuti con equipaggi formati da un solo pilota, li tutto fino all’11 luglio.

Piero Lonardo

La schedule provvisoria dell’IndyCar 2020

6 Giugno Texas Motor Speedway

21 Giugno Road America

27 Giugno Richmond Raceway

4 Luglio GP of Indianapolis Race 1

12 Luglio Streets of Toronto

17 Luglio Iowa Speedway Race 1

18 Luglio Iowa Speedway Race 2

9 Agosto Mid-Ohio

15-16 Agosto Qualifiche Indy 500

23 Agosto 104ma Indy 500

30 Agosto Gateway

13 Settembre GP of Portland

19 Settembre Laguna Seca Race 1

20 Settembre Laguna Seca Race 2

3 Ottobre GP of Indianapolis Race 2

TBA Streets of St.Petersburg

Il calendario dell’IMSA iRacing Pro Series

21 Marzo – IMSA Sebring SuperSaturday

16 Aprile – WeatherTech Raceway Laguna Seca

30 Aprile – Mid-Ohio Sports Car Course

14 Maggio – IMSA venue to be determined

28 Maggio – IMSA venue to be determined

11 Giugno – Watkins Glen International